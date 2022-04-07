Теперь официально: 9 мая - день памяти жертв российской агрессии в Украине

Законопроект внесли в парламент коалиционные депутаты.

Цель законопроекта - привлечь внимание латвийского общества к военной агрессии, развязанной Россией в Украине, и проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность своего государства. Этим законопроектом 9 мая на всей территории Латвии будет объявлено днем памяти жертв в Украине.

В этот памятный день на зданиях должен быть вывешен государственный флаг Латвии в траурном оформлении, а на башне Рижского замка, резиденции президента Латвии, главном здании Сейма и здании правительства - также украинский флаг в траурном оформлении.

Также в этот день государственные учреждения и самоуправления не должны организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а самоуправления не будут выдавать разрешения на организацию публичных мероприятий. Самоуправления должны отозвать разрешения, если они были выданы ранее.

Самоуправления могут запрещать проведение собраний, шествий или пикетов, кроме случаев, когда характер мероприятия соответствует объявленному дню памяти.

Сообщается, что законопроект вступит в силу на следующий день после его обнародования и утратит силу 11 мая текущего года.