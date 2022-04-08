Ксения Собчак получает угрозы об убийстве сына

В соцсетях Ксения Собчак разместила скриншоты сообщений, которые она получает. В них ее сыну обещают мучительную смерть.

"В карусели - 3 скриншота. Первый - тезисы методички, которую рассылают для работы с "трудовыми коллективами" в госорганах. Второй - письма моим рекламным партнерам от людей, которые работают райтерами на пропаганду и пытаются отомстить мне за мою работу. Третий - сообщения от украинцев, которые тоже хотят отомстить за мою работу, но уже моему ребенку", - написала Собчак.

Она заметила, что в России ее теперь будут "приводить в пример трудовым коллективам как буржуазную элиту и выродка, который боится санкций", а в Украине "будут угрожать убить за то, что я не нарушаю законы РФ об экстремизме и фейках".

Ксения Собчак заметила, что под статью в России сейчас можно попасть за любую фотографию.

"Мне горько от того, что по-настоящему независимой прессы сегодня нет. Есть пресса с одним мнением, есть с другим. И все требуют кому-то присягнуть, мол, время такое. Но я журналист, и моя работа - быть объективной. Чтобы выводы вы делали сами! На мой взгляд, лента новостей должна выглядеть так: честная хронология, честные сводки о потерях и локациях, кадры фейка с одной стороны, кадры фейка с другой. Но коллективный Соловьев не публикует фотографии Бучи и Мариуполя, а The New York Times - расстрелянных русских пленных солдат. И что греха таить, мы в "Осторожно media" тоже не можем следовать этой модели от и до. Закон о фейках не позволяет", - объяснила Ксения Собчак.

Журналистка подчеркнула, что использовать украинские свидетельства их команда не может, а если основываться исключительно на российских, то картина не будет полной.

"Люди не должны сидеть в тюрьме из-за цензуры. Но мы работаем честно и добросовестно. Проклиная и желая смерти всем русским или всем украинцам, мы только приумножим ненависть. Угрожать моему ребенку - жалко и трусливо", - указала Собчак.

Ксения Собчак ФОТО: Кадр из видео

Напомним, войну в Украине в России запрещено называть войной, правительство РФ указывает, что на территории Украины проводится "спецоперация".

В начале марта в России приняли новый закон о фейках. Новый закон вводит в стране наказание за распространение ложной информации о действиях военных. Срок в колонии за это может достигать 15 лет.

Например, блогеров и журналистов в РФ будут наказывать за заведомо ложную информацию, опубликованную должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды.