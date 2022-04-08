Президентские выборы во Франции: может ли Марин Ле Пен выиграть у Эммануэля Макрона?

Те же опросы показывают, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Ле Пен успешно сосредоточила на этом свою кампанию.

Хотя избиратели и недовольны экономической политикой Макрона, безработица в стране находится на самом низком уровне за последние годы, и опрошенные не думают, что кто-то из его оппонентов добился бы большего.

Рост ВВП Франции ФОТО: BBC

Отдельный вопрос - пенсионная реформа.

Ле Пен хочет сохранить 62-летний пенсионный порог и снизить его до 60 лет для тех, кто начал работать до 20 лет.

Макрон считает, что повышение пенсионного возраста, за исключением занятых на тяжелых или опасных работах, необходимо для того, чтобы сделать пенсионную систему жизнеспособной и увеличить низкие пенсии.

Даже если он добьется успеха, победа с небольшим перевесом может плохо сказаться и на возможности проводить дальнейшие реформы, в том числе и потому, что его центристская партия "Вперед, республика", потерпевшая поражение на всех недавних местных выборах, может растерять голоса на парламентских выборах в июне.

Главные кандидаты на победу

Эммануэль Макрон ограничил свои публичные выступления перед первым туром выборов одним большим предвыборным митингом ФОТО: EPA

Бывший министр экономики, никому не известный Макрон стал самым молодым президентом Франции в 2017 году, менее чем через год после того, как он основал центристское политическое движение под названием "Вперед, республика" и бросил вызов традиционным партиям.

Пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен, но, хотя он и продолжает доминировать во французской политике, на этих выборах 44-летнему президенту предстоит упорная борьба против ультраправого оппонента.

Будучи президентом, Макрон провел ряд реформ, в частности, упростил для компаний процесс увольнения работников, снизил налоги и ввел жесткие законы о безопасности для борьбы с терроризмом. Но ему пришлось отказаться от предложенного налога на топливо в 2018 году после нескольких недель беспорядков "желтых жилетов".

Обещание снизить уровень безработицы с более чем 10% до 7% к 2022 году осталось невыполненным - удружила пандемия, хотя в настоящее время безработица снизилась до 7,4%.

Теперь он предлагает полную занятость в течение пяти лет, снижение налогов на 15 млрд евро (12,5 млрд фунтов стерлингов) в год для домашних хозяйств и предприятий и оплату своей программы путем постепенного повышения пенсионного возраста с 62 до 65 лет.

Марин Ле Пен ФОТО: Getty Images

53-летняя Марин Ле Пен заняла второе место на выборах 2017 года, и на сегодня она снова главный конкурент Макрона.