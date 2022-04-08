С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек

Тела 70 человек еще не опознаны. Атрошенко отметил, что еще около 40 человек считаются пропавшими без вести.

По оценке главы города, в Чернигове остаются 80-95 тысяч человек. До начала войны там жили 285-290 тысяч человек.

Российская армия покинула Черниговскую область 6 апреля.