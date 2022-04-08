С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек
С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек, в том числе и военные, и мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава города Владислав Атрошенко, пишет "Медуза".
С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек, в том числе и военные, и мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава города Владислав Атрошенко, пишет "Медуза".
Тела 70 человек еще не опознаны. Атрошенко отметил, что еще около 40 человек считаются пропавшими без вести.
По оценке главы города, в Чернигове остаются 80-95 тысяч человек. До начала войны там жили 285-290 тысяч человек.
Российская армия покинула Черниговскую область 6 апреля.
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