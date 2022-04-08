В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле

"Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств", - сообщила прокурор. В местном горсовете заявили, что эти люди погибли во время российской оккупации.

К трем часам дня, по сообщению местных властей, из братской могилы извлекли 18 тел.

По данным Украины, у большинства погибших были осколочные ранения, у некоторых - огнестрельные.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала: "Мы уже имеем свидетелей того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев.

Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие".

По словам генпрокурора, в материалах уголовного дела об убийствах в Буче есть около 100 страниц данных российских военных, которые находились в Буче.

Председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня находились в Буче, где началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле.

Представители Еврокомиссии приехали в Украину ФОТО: AP/Scanpix

Как сообщалось, после отхода российских войск из города Буча на подступах к Киеву вскрылась ужасающая картина с останками сотен убитых мирных жителей.

Напомним, в условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.