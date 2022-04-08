Пт, 8.04.2022
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Александр Усик, украинский боксёр

Видео ⟩ Страшная авария в Даугавпилсе: пять машин и столько же пострадавших

ФОТО: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Сегодня, 8 апреля, в Даугавпилсе в результате столкновения пяти автомобилей пострадали пять человек, сообщила Ласма Курсите, представитель Управления Государственной полиции Латгальского региона.

Около 11:30 в Даугавпилсе на улице Даугавас произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого пять человек получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей.

Государственная полиция выясняет обстоятельства аварии.

Между тем камеры видеонаблюдения муниципальной полиции зафиксировали, что автомобиль Audi, двигавшийся на большой скорости, зацепил встречный автомобиль, в результате чего тот свернул и врезался в следовавший перед ним Volkswagen. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения, пострадали люди, которые находились внутри, а обломки машин повредили еще несколько транспортных средств.

Для освобождения пострадавших из разбившихся автомобилей на место происшествия пришлось вызывать сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

Даугавпилсская муниципальная полиция еще раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в отношении разрешенной скорости движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий.

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