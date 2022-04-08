Nexta признали в Беларуси "террористической организацией"

Генпрокуратура Беларуси считает, что с середины 2020 года Nexta пропагандировала экстремистскую и террористическую деятельность.

"В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", - заявило ведомство.

Nexta - один из самых известных белорусских оппозиционных ресурсов, получивший массовую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Основным каналом считается Nexta Live, у которого больше 1,7 миллиона подписчиков.

В мае 2021 года бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. Власти Беларуси обвинили Протасевича в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни. В Беларуси Протасевич дал несколько интервью государственным СМИ, в которых осудил оппозицию.