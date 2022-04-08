Nexta признали в Беларуси "террористической организацией"
В Беларуси объявили Telegram-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta "террористической организацией", пишет "Медуза".
В Беларуси объявили Telegram-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta "террористической организацией", пишет "Медуза".
Генпрокуратура Беларуси считает, что с середины 2020 года Nexta пропагандировала экстремистскую и террористическую деятельность.
"В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", - заявило ведомство.
Nexta - один из самых известных белорусских оппозиционных ресурсов, получивший массовую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Основным каналом считается Nexta Live, у которого больше 1,7 миллиона подписчиков.
В мае 2021 года бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. Власти Беларуси обвинили Протасевича в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни. В Беларуси Протасевич дал несколько интервью государственным СМИ, в которых осудил оппозицию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!