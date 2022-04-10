Суд наконец-то разделил имущество между Степаненко и Петросяном

За эти четыре года Петросян уже успел жениться и вновь стать папой.

После предыдущего решения суда они подали аппеляционные жалобы. Степаненко требовала провести повторную экспертизу ряда ценностей, поскольку артистка была недовольна предыдущей оценкой.

Ранее было принято решение, о том, что все делится пополам между бывшими супругами. Но Елена Степаненко не была довольна этим. По сообщениям издания StarHit.ru, все осталось неизменным. Каждый получит по 50 процентов от совместного нажитого имущества.

Издание StarHit.ru ранее приводило забавные факты: Елена Григорьевна настаивала, чтобы картина под названием "Старый дуб" досталась Петросяну, но суд решил иначе. Также Степаненко стала счастливой обладательницей книг "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность".

Список всех ценностей экс-супругов занял порядка тысячи листов. Самым дорогостоящим активом, к слову, стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 квадратных метров, из которой Петросян планировал сделать музей.

Ранее экс-супруги пыталась решить вопрос мирно, но ничего не получилось. Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 30 лет брака.