Евгений Петросян и Елена Степаненко два года делят имущество. Что является предметом спора?

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок. Но судебные тяжбы со Степаненко продолжаются уже два года.