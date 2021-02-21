Вс, 21.02.2021
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  • Евгений Петросян и Елена Степаненко два года делят имущество. Что является предметом спора?
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Евгений Петросян и Елена Степаненко два года делят имущество. Что является предметом спора?

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Артист женился в пятый раз на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился ребенок. Но судебные тяжбы со Степаненко продолжаются уже два года. 

Сейчас суд вновь взялся за вопрос о дележе совместного имущества бывших супругов. Издание "Комсомольская правда" подчеркивает, что описание богатства Петросяна и Степаненко заняло более 500 страниц.

Все детали судебной экспертизы не раскрываются. Но в публичном пространстве упоминались некоторые вещи. 

"Елена Степаненко хочет 10 из 12 квартир", - цитирует СМИ адвоката Сергея Жорина. 

У журналистов также есть опись картин экс-супругов с итоговой стоимостью под миллиард рублей (свыше миллиона евро). 

Обсуждается и уникальная библиотека Петросяна и Степаненко. В ней собрано около 2,5 тысячи книг: сборники анекдотов 19-го - начала 20-го веков, сатирические журналы конца 1890-х годов, юмористические рассказы Аверченко, Зощенко, Тэффи. А жемчужина коллекции - пятитомная "Энциклопедия весельчака" (1871-1873), вместившая в себя пять тысяч анекдотов.

"Комсомольская правда" предполагает, что общая стоимость недвижимости и предметов спора бывших супругов может достигать почти 2 миллионов евро. Адвокаты в разговоре с прессой опровергают эти цифры. 

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