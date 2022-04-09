В Германии снова прошли пророссийские демонстрации

Одна такая колонна под лозунгом "Против дискриминации русскоязычных" прошла через Штутгарт.

Наряду с российскими флагами автомобили демонстрантов были украшены лозунгами "Нет русофобии" и призывами "положить конец дискриминации русскоязычных детей в школах".

Сообщений о каких-либо серьезных инцидентах нет. Городские власти ранее предупредили демонстрантов, что любые символы, связанные с вторжением России в Украину, запрещены.

В демонстрации приняли участие около 190 автомобилей. В контрдемонстрации в поддержку Украины приняли участие около 20 человек.

Аналогичные демонстрации планируются во Франкфурте и Ганновере.

Планируется также пророссийская демонстрация в Лерахе, на самом юго-востоке Германии, но здесь сторонники Украины анонсировали две контрдемонстрации, участники которых хотят привлечь внимание к военным преступлениям, совершенным россиянами.

В большинстве случаев власти запретили сторонникам России использовать букву "Z", которая стала символом российской агрессии и была замечена во время аналогичной демонстрации в Берлине в минувшие выходные.

Демонстрация на прошлой неделе, которая состоялась в тот же день, когда мир узнал о зверствах, совершенных русскими войсками в Буче, вызвала широкое возмущение в немецком обществе.