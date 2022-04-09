Вс, 10.04.2022
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Анна Седокова, певица
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  • "Мы 22 года тянем эту лямку!" Латвийский актер Андрис Лиелайс вступил в перепалку в эфире НТВ

Видео ⟩ "Мы 22 года тянем эту лямку!" Латвийский актер Андрис Лиелайс вступил в перепалку в эфире НТВ

Андрис Лиелайс в программе "Место встречи" на НТВ ФОТО: Скриншот из видео

Российско-латвийской актер Андрис Лиелайс стал гостем передачи "Место встречи" на НТВ, в которой высказал свою позицию против военного вторжения России в Украину и практически немедленно вступил в перепалку как с ведущими программы, так и с другими приглашенными экспертами.

Темой передачи был отъезд российских звезд за рубеж после начала военного вторжения России в Украину. Лиелайс на повышенных тонах общался с ведущими передачи Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным. В ходе эфира поднимались вопросы о двойном гражданстве актера (Россия и Латвия), о том, почему он сам не покинул Латвию, а также о маршах легионеров в Риге, войне на востоке Украины и пр.

Помимо этого, Лиелайс рассказал, что во время разговора с редактором передачи его ввели в заблуждение и такие методы - привычные для российских Первого канала, "России" и НТВ. Также актер вспомнил об обмороке ведущего Андрея Норкина.

Кроме того, ведущие программы назвали информацию о бомбежках Бабьего Яра "фейками", а в конце сказали, что Лиелайс может больше не приходить на эфиры.

Андрис Лиелайс родился в 1957 году в Риге. Он сыграл в фильме "Бой с тенью 2: Реванш", сериале "Звоните ДиКаприо!" и многих других.

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