"Этого просто не может быть". Как работает отрицание и зачем оно нужно нашей психике?

Это осознанное решение или подсознательное?

Психотерапевт объясняет: "Отрицание - это в любом случае подсознательное искажение восприятия внешних неприятных событий, в результате которого меняется образ внешнего мира. Однако есть и сознательный уровень отрицания. Например, когда человек кого-то любит или ненавидит, но не хочет себе в этом признаваться".

Какую роль этот защитный механизм играет для психики? Для чего он человеку?

Главным образом отрицание помогает избежать неприятных чувств. Монсеф приводит примеры:

1. В случае смерти близкого человек, переживающий утрату, может не признавать реальность. В данном случае это естественный этап проживания горя. Но его в определенный момент нужно будет завершить .

2. Человек может чем-то оскорбить другого человека, принеся ему эмоциональные страдания, но отрицать свою ответственность в этом .

3. Человек, страдающий алкоголизмом, может считать, что он в любой момент способен отказаться от употребления спиртного, однако это ловушка, в которую он уже попал .

4. Еще более опасно, когда у человека диагностировано тяжелое заболевание , а он отказывается верить, что проблема настолько серьезна, и не считает нужным лечиться (так, некоторые люди не восприняли всерьез угрозу ковида и не соблюдали меры предосторожности).

"Однако, как я уже говорила выше, отрицание - это не всегда плохо. Оно дает немного времени и пространства, смирения и душевного спокойствия для того, чтобы наша психика адаптировалась и мы постепенно смогли справиться с изменениями.

Но если долго находиться в состоянии отрицания, можно навредить не только своим отношениям с окружающими людьми, своему здоровью или психике, при глубоком отрицании вполне может возникнуть и реальная угроза жизни".

Какие есть еще подобные механизмы защиты психики?

Это, естественно, не единственный подобный механизм, оберегающий психику от негатива. Психолог выделяет еще несколько таких защитных реакций:

Проекция. Она позволяет человеку перенести свои негативные мысли, желания, черты или мнения на других людей. Аутоагрессия. Это обвинение себя в том, к чему ты не причастен. Сублимация. Это процесс, когда нежелательные или травмирующие переживания направляются на достижение социально одобряемых целей, например, в творчество. Регрессия. Она обычно возвращает человека к привычным в детстве способам поведения - плачу, истерике, беззащитности. Есть еще рационализация, интеллектуализация, реактивное образование, замещение и другие.

"Они помогают нам делать наш опыт менее травматичным, но одновременно снижают наши шансы на успешное взаимодействие с реальностью, а отсюда возникает риск получения еще больших травм.

Обычно человек в течение дня использует около пяти таких механизмов.

Очень важно знать эти механизмы психической защиты "в лицо" и распознавать их у себя, чтобы у вас была возможность ими управлять, а не они управляли вами", - подчеркнула Лана Монсеф.