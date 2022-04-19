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"Этого просто не может быть". Как работает отрицание и зачем оно нужно нашей психике?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ PaeGAG

"Ничего плохого не произошло" - к сожалению, это одна из первых реакций нашей психики на любое бедствие. Почему так? Разбираемся в этом вопросе с психологом и BWRT-психотерапевтом Ланой Монсеф.

Лана Монсеф ФОТО: instagram/lana_therapy/

"Если я не признаю этого, значит это не происходит". Как работает этот механизм? Почему люди предпочитают избегать реальности и отрицать факты?

Речь о защитном механизме психики - отрицании. По словам психолога, именно отрицание является второй реакцией психики в случае болезненных событий в жизни. Первая реакция - шок. 

"С этим, пожалуй, столкнулись почти все. "Такого просто не может быть", "Это происходит во сне". Все это следствие работы очень умного, эволюционно обусловленного механизма нашего мозга, который помогает нам не уйти слишком глубоко в тяжелые переживания или даже не сойти с ума", - говорит Лана Монсеф. Она добавляет, что отрицание для человека работает "как временная анестезия". 

"Это защитный буфер между нашим сознанием и реальностью. Чем меньше у человека психологических ресурсов в трудной ситуации, тем чаще срабатывает отрицание", - добавляет психолог. Правда, она отмечает, что есть у этого механизма и свои минусы: "Чем больше человек пребывает в отрицании, тем больше он страдает от любой кризисной ситуации.

Потому что, только будучи в контакте с реальностью, можно принимать адекватные решения, быть в контакте со своими ценностями и окружающим миром".

Это осознанное решение или подсознательное?

Психотерапевт объясняет: "Отрицание - это в любом случае подсознательное искажение восприятия внешних неприятных событий, в результате которого меняется образ внешнего мира. Однако есть и сознательный уровень отрицания. Например, когда человек кого-то любит или ненавидит, но не хочет себе в этом признаваться".

Какую роль этот защитный механизм играет для психики? Для чего он человеку?

Главным образом отрицание помогает избежать неприятных чувств. Монсеф приводит примеры:

1. В случае смерти близкого человек, переживающий утрату, может не признавать реальность. В данном случае это естественный этап проживания горя. Но его в определенный момент нужно будет завершить.

2. Человек может чем-то оскорбить другого человека, принеся ему эмоциональные страдания, но отрицать свою ответственность в этом.

3. Человек, страдающий алкоголизмом, может считать, что он в любой момент способен отказаться от употребления спиртного, однако это ловушка, в которую он уже попал.

4. Еще более опасно, когда у человека диагностировано тяжелое заболевание, а он отказывается верить, что проблема настолько серьезна, и не считает нужным лечиться (так, некоторые люди не восприняли всерьез угрозу ковида и не соблюдали меры предосторожности).

"Однако, как я уже говорила выше, отрицание - это не всегда плохо. Оно дает немного времени и пространства, смирения и душевного спокойствия для того, чтобы наша психика адаптировалась и мы постепенно смогли справиться с изменениями.

Но если долго находиться в состоянии отрицания, можно навредить не только своим отношениям с окружающими людьми, своему здоровью или психике, при глубоком отрицании вполне может возникнуть и реальная угроза жизни".

Какие есть еще подобные механизмы защиты психики?

Это, естественно, не единственный подобный механизм, оберегающий психику от негатива. Психолог выделяет еще несколько таких защитных реакций:

  1. Проекция. Она позволяет человеку перенести свои негативные мысли, желания, черты или мнения на других людей.
  2. Аутоагрессия. Это обвинение себя в том, к чему ты не причастен.
  3. Сублимация. Это процесс, когда нежелательные или травмирующие переживания направляются на достижение социально одобряемых целей, например, в творчество.
  4. Регрессия. Она обычно возвращает человека к привычным в детстве способам поведения - плачу, истерике, беззащитности.
  5. Есть еще рационализация, интеллектуализация, реактивное образование, замещение и другие.

"Они помогают нам делать наш опыт менее травматичным, но одновременно снижают наши шансы на успешное взаимодействие с реальностью, а отсюда возникает риск получения еще больших травм.

Обычно человек в течение дня использует около пяти таких механизмов.

Очень важно знать эти механизмы психической защиты "в лицо" и распознавать их у себя, чтобы у вас была возможность ими управлять, а не они управляли вами", - подчеркнула Лана Монсеф. 

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