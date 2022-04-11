Переименуют ли в Риге бульвар Узварас и улицу Маскавас?

Напоминаем, что решение о переименовании участка улицы Антонияс было принято, чтобы выразить поддержку суверенитету Украины, неделимости территории и движению к европейской интеграции, а также выразить самую жесткую поддержку героической борьбе Украины в сопротивлении вторжению Российской Федерации.

Портал TVNET связался с представителями Рижской думы, чтобы выяснить, не планирует ли самоуправление сменить названии улице Маскавас и бульвару Узварас.

"На данный момент вопросы о переименовании конкретных улиц в структурах самоуправления не рассматриваются, но это не означает, что такие предложения не могут появиться в повестке дня думы в обозримом будущем", - сказали представители Рижской думы.

Также Рижская дума уже напомнила пользователям Twitter, но и бульвар Узварас и парк Победы так были названы еще в тридцатые годы прошлого века в честь победы над "бермонтовцами".

Мэр Риги Мартиньш Стакис в начале марта в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" отметил, что смена названий улиц - сложный процесс.

"Переименование улиц - юридически самый сложный и длинный процесс. Сейчас намного проще найти какую-то площадь, у которой еще нет названия, и назвать ее в честь Киева или другого города", - сказал Стакис.

Он проинформировал, что у департамента развития города Рижской думы уже есть задание найти такое место в Риге.

Пользователи в Twitter тем не менее уже предложили свои варианты переименования. Например, улицу Маскавас предлагается назвать в честь Украины, Киева, Мариуполя или Владимира Зеленского. Есть также вариант - "улица Латгалес".