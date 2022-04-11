В соцсетях появилось видео с проявлением агрессии против беженцев. Комментарий Госполиции

В Интернете есть ряд записей и комментариев об украинских беженцах, в которых предпринимаются различные попытки очернить тех, кто бежит от войны. Есть также видео, на которых видно проявление агрессии.

Например, на одном из видео слышна русскоговорящая женщина, а мужчина говорит беженке из Украины, чтобы она возвращалась туда, откуда приехала. Возможно, конфликт разгорелся возле Дома Москвы в Риге. Это видео также попало в Государственную полицию, ведется расследование.

"По первоначальной информации, женщина помадой написала на учреждении "Слава Украине". Охранник это заметил, и разгорелся конфликт. Началась ведомственная проверка по факту возникшей ситуации, будут выяснены причастные к этому лица. Соответственно, это прояснит ответственность или мотивы абсолютно всех участников, интерпретацию того, что там происходило", - указали в Госполиции.

В Латвии наблюдается негативное отношение и даже агрессия к беженцам. Это ReTV подтвердили и украинские журналисты, которые готовят сюжеты для передачи ReTV Ziņas.

"Ко мне приехали родственники. Я ищу для них квартиру в Риге - не бесплатно, по рыночным ценам, со всеми условиями, с предоплатой за два месяца. Мне отказали трое арендодателей просто потому, что я из Украины. Все было хорошо, пока они не узнали, что моя семья приехала из Украины, потом даже трубку не брали, но написали - "больше нам не звоните, не пишите, мы не хотим сдавать вам квартиру", - рассказала украинская журналистка Виктория Дудченко.

Журналисты из Украины, работающие в настоящее время в Латвии, заметили, что агрессию против украинских военных беженцев чаще всего выражают русскоязычные жители.

По данным Госполиции, количество случаев агрессии против украинских беженцев в Латвии пока невелико, но они широко известны в обществе. Жители также активно сообщают в Госполицию о различных формах агрессии в отношении беженцев из Украины. Государственная полиция также следит за комментариями и записями различных лиц в соцетях.

Правоохранители призывают всех, кто заметит какую-либо подозрительную деятельность, направленную против украинских военных беженцев или прославляющую российскую агрессию, немедленно сообщать об этом в полицию.