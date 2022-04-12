"Начал меня гладить". Алла Михеева рассказала о домогательствах известного артиста

Имя знаменитости Михеева раскрывать не стала.

По словам телеведущей, инцидент произошёл в самолёте во время одного из долгих перелётов, когда она сидела на соседнем кресле со знаменитым мужчиной в бизнес-классе. Они мило общались, но Михеева даже не подозревала, что её открытое общение будет воспринято собеседником, как флирт.

"Это жуткая история. Я летела снимать репортаж в одно далёкое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летели в бизнес-классе, это взрослый человек, я его так уважаю. Смотрела его фильмы. Мы очень мило поговорили, у нас была чудесная беседа", - вспомнила Михеева.

В какой-то момент телеведущая уснула, но вскоре проснулась из-за того, что её начали гладить. "Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить. Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация. Когда был обратный перелёт, я попросила, чтобы нас не сажали вместе", - подчеркнула телеведущая.

Звезда шоу "Вечерний Ургант" добавила, что после этой неприятной ситуации решила не брать у мужчины интервью. "Я потом с ним виделась. Он был позитивный. Видимо, очень тактильный человек", - пошутила ведущая в разговоре с Азаматом Мусагалиевым.