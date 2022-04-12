Вт, 12.04.2022
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Силуанов: Россия обратится в суд при попытке объявить дефолт

ФОТО: Reuters/ScanPix

Москва обратится в суд, если страны Запада попытаются объявить России дефолт из-за невыполнения долговых обязательств по еврооблигациям, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает AFP.

Россия на прошлой неделе выплатила долговые обязательства в рублях, так как из-за установленных странами Запада санкций Москва не смогла обработать платеж в иностранной валюте.

"Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты.

Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", - заявил Силуанов.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США усилил установленные для России ограничения и запретил использовать замороженные валютные счета для выплат по внешнему долгу, а также запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи.

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