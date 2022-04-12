Independent: Россия вывозит депортированных украинцев в Сибирь и за Полярный круг

Кремль подписал распоряжение о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей.

Москва планирует отправить 11 398 человек в Сибирь, 7 218 на Дальний Восток и 7 023 на Северный Кавказ, включая Чечню, Ингушетию и Дагестан.

Кремль вынуждает депортированных жителей Мариуполя подписывать документы о том, что их город был уничтожен украинскими войсками.

"Жителей портового Мариуполя попросили подписать документы о том, что украинские войска обстреляли их город. Подписавшимся заявили, что не могут вернуться в Украину, потому что будут подвергаться там преследованиям", - указывает газета.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова уже заявляла, что российские войска насильственно вывозят женщин и детей с территорий, захваченных в Донецкой и Луганской областях, на территорию России.