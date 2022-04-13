Польская комиссия: Возможно, самолет президента Леха Качиньского взорвали

В самолете, который разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском в России, помимо президента Польши, погибла вся польская официальная делегация, в которую входили высокопоставленные государственные и армейские чиновники. Визит был приурочен к памятному мероприятию у мемориала Катынского расстрела.

Разногласия по поводу причин смоленской трагедии продолжают разделять польское общество. Хотя в том, что произошло, в первую очередь обвиняли как густой туман во время посадки, так и ошибки польских пилотов или российских диспетчеров,

правящая в Польше партия "Право и справедливость", возглавляемая братом-близнецом покойного президента Ярославом Качиньским, по-прежнему считает, что авиакатастрофа не была случайностью.

Часть общественности, в свою очередь, воспринимает эту точку зрения как теорию заговора.

Официальное расследование катастрофы проводилось во времена правления Дональда Туска, политического оппонента премьер-министра Ярослава Качиньского.

Россия, которая по-прежнему отказывается передать обломки корабля Польше до завершения расследования, категорически отрицает свою ответственность за катастрофу, возлагая вину за нее на Польшу.

Как говорится в новом отчете правительственной комиссии, опубликованном на ее сайте, "истинной причиной катастрофы под Смоленском стали два взрыва в конце полета".

В документе говорится, что на обломках самолета были обнаружены следы взрывчатки и что взрывчатка могла быть заложена в самолет во время его ремонта в России.

Ремонт проводился на заводе "Авиакор" в Самаре, владельцем которого был олигарх Олег Дерипаска, друг тогда премьер-министра, а ныне президента Владимира Путина.

В отчете используется осторожная формулировка, высказана версия о взрывчатых веществах. И предположение, что это могло быть связано с антироссийской политикой президента Качиньского, но сама катастрофа не была названа убийством.

Двенадцать лет прошло после воскресной смоленской катастрофы. Отмечая трагедию, Ярослав Качиньский назвал катастрофу терактом и призвал "найти и наказать тех, кто принял решение, и тех, кто его исполнил - здесь, в Польше, но прежде всего в России".