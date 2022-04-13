Россияне о западных брендах: Мы будем скучать

Исследование, проведенное российскими социологами, показывает, что не только уход крупных автопроизводителей из России, но и решение уйти с российского рынка таких компаний, как IKEA, McDonald's и Apple, было весьма заметным. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВИКОМ).

Также отмечается, что население России высоко ценит возможности местных производителей замещать иностранную продукцию.

Около 40% людей убеждены, что уход западных компаний из России не коснется их лично. 12% респондентов считают, что уход этих компаний будет иметь серьезные последствия, а 23% заявляют, что эти события будут иметь "умеренные последствия".

По каким брендам россияне будут скучать больше всего?

Исследование показало, что население России больше всего будет скучать по IKEA. Россиян также беспокоит уход иностранных автомобильных компаний - Volvo, Audi, BMW, Honda Suzuki и Volkswagen.

"Многие ездят на иномарках, и в основном эти опасения связаны с возможной нехваткой запчастей", - заявила пресс-секретарь ВЦИОМ Елена Михайлова.

Бренды, уход которых волнует жителей России больше всего: - IKEA – 6% - Все производители автомобилей – 6% - McDonald’s - 5% - Apple - 3% - Производители медицинских товаров – 2% - Производители машин и электроники – 2% - Renault - 2% - Европейские и американские авиакомпании – 2% - Procter & Gamble - 2% - H&M – 2%.