Фото ⟩ Перед посольством РФ в Таллинне протестовали против преступлений российских солдат

"Российские солдаты насилуют и убивают в Украине женщин и детей.

Люди, которые поддерживают эту войну, выступают за военные преступления, вопиющие зверства и сами являются соучастниками этих деяний.

Это наше послание сторонникам путинского режима (в России, Эстонии и везде)", - заявили организаторы акции протеста.

Вчера, 12 апреля, аналогичная акция протеста прошла перед посольством Венгрии в Таллинне. Ее участники пришли в противогазах, чтобы побудить Венгрию отказаться от российских газа и нефти. По мнению участников акции, Венгрия недостаточно показывает, что она против агрессии РФ в Украине.

А в понедельник, 11 апреля, перед посольством Германии в Таллинне люди легли на землю с завязанными руками и мусорными пакетами на головах, чтобы показать убитых в Украине мирных жителей. Гражданские активисты пытались привлечь внимание к крайне пассивной позиции Германии по отказу от российского газа и нефти и недостаточной поддержке Украины.