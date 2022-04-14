Литиевые аккумуляторы, оборудование для ремонта, бумага. Дефицит чего предрекают в России

Как заявил РБК директор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов, увеличение импорта китайской бумаги приведет к подорожанию материала "в два с лишним раза" в долларовом эквиваленте - как из-за более сложной логистики, так и из-за более высокой отпускной цены. Он отметил, что в текущих условиях издательству уже пришлось отказаться от части изданий.

"Проблема будет сейчас не только с мелованными сортами бумаги, но и с краской, так как краска полиграфическая тоже попала под санкции, - рассказала "Бизнес FM" Элина Стесенко, гендиректор Подольской фабрики офсетной печати. - Если с бумагами у нас есть хоть какое-то производство мелованных сортов бумаг, краска в России не производится для полиграфии".

Больше всего пострадают периодические издания, так как там в 70% случаев используется мелованная бумага, сообщила изданию Татьяна Иванова, член правления Союза предприятий печатной индустрии.

Дефицит поставок приведет к подорожанию книг и других изданий для потребителя. По словам издателей, рост цен до конца года может составить 30%.

О начале производства белой офисной бумаги на этой неделе сообщил Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области. Он существует с 1939 года, однако до настоящего времени такой вид бумаги не выпускал. Как сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Русаков изданию Ura.ru, у них есть альтернатива отбеливателю бумаги из Финляндии, поставки которого прекратились. "Мы применяем гипохлоридную технологию - отбеливаем целлюлозу отечественным гипохлоридом, который закупаем в Тамбове", - сообщил он.

На запуск производства потребовалось 10-15 млн рублей, рассказал Русаков. За месяц на заводе, по его словам, теперь могут выпускать до миллиона упаковок А4. "Это закрывает потребности Свердловской области", - сообщил бизнесмен.

Литиевые аккумуляторы

Минпромторг в среду 12 апреля заявил о возможном дефиците литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков - Чили и Аргентины. Об этом заявил замглавы департамента металлургии и материалов министерства Владислав Демидов во время круглого стола в Совете Федерации.

"В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии", - сказал он, отметив, что Китай также испытывает дефицит этого сырья.

Он назвал "гигантской" проблему с литием, так как если поставки сырья из Боливии прекратятся, то брать литиевое сырье будет негде. "Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", - заявил Демидов.

В России не добывают литий. Его переработку ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, "Новосибирский завод химических концентратов" (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).

Пищевые фосфаты