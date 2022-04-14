Литиевые аккумуляторы, оборудование для ремонта, бумага. Дефицит чего предрекают в России

Как рассказал изданию топ-менеджер компании, занимающейся молочной продукцией, у ряда заводов, производящих плавленые сыры, есть проблемы с солеплавителями, в составе которых присутствуют фосфаты. "Компании в данный момент ищут замену поставщикам из Европейского союза в дружественных странах или внутри страны", - сообщил он.
Фосфаты Е339, Е340, Е341, Е342, Е343, Е450, Е451, Е452 и Е541 выполняют функции регуляторов кислотности, эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей, обладают влагоудерживающими свойствами и являются незаменимыми компонентами в пищевой промышленности, рассказала Семенова изданию.
Фосфаты увеличивают влагосвязывающую и эмульгирующую способность белков мышечной ткани, а также улучшают консистенцию, аромат и сочность конечного продукта.
Сантехника, строительная химия
О начавшихся перебоях с поставками сантехники, трубопроводных соединительных элементов - фитингов, инструментов и строительной химии рассказали 12 апреля источники "Коммерсанта". Сейчас участники рынка распродают существующие запасы, а нехватка станет заметной в течение ближайших двух месяцев, сказал один из них.
Также отмечается дефицит вентиляционного оборудования, автоматики, комплектующих для систем отопления, оборудования для водоотведения, сказал гендиректор ГК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев изданию.
В результате нового пакета санкций против России, принятого 8 апреля, под запрет на ввоз попали краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов. Компоненты для лакокрасочных материалов также поставлялись из ЕС, заявил один из источников издания, однако он считает, что их можно заменить с помощью китайских производителей.
Дефицит товаров в некоторых случаях может расцениваться как временный - в том числе из-за процесса переналаживания поставок из-за прекращения ввоза товаров и трудностей с логистикой, отмечает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Однако острее всего в краткосрочной перспективе (год-полтора) стоит вопрос с прекращением импортных поставок товаров, которые используются во внутреннем производстве, считает эксперт.
Решить проблемы такого дефицита можно с помощью импорта из Китая, а также, например, реимпорта из Казахстана. Однако с подсанкционными товарами - такими как полупроводники - это будет сложнее, считает Мурашов. Западные страны обратят внимание на то, что в соседнюю с Россией страну импорт вырос в 3-4 раза, предполагает эксперт.
Наиболее импортозависимые отрасли в России - это машиностроение, медицинское оборудование, производство лекарств и автопромышленность, говорит он. Процесс амортизации той техники, которая уже работает, может быть достаточно долгим, так что дефицит если и будет, то растянут во времени. По большинству товаров из вышеупомянутых сфер хороших вариантов для импортозамещения нет, считает эксперт. "Либо мириться с тем, что технику придется потом чинить, либо замещать ее из Китая", - говорит экономист.
Отчетливо последствия проблем с поставками станут видны через два-три месяца, говорил в конце марта генеральный директор INFOline Иван Федяков. Похожий прогноз давал и экономист Калифорнийского университета Олег Ицхоки.
Товарного дефицита и голода не будет, но прежний уровень комфорта станет недостижим для потребителей, отмечал Федяков.