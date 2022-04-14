Опрос: 66% жителей Латвии поддерживают санкции против России. Кто они?

Как сообщила представитель SIF Зане Екабсоне, 52% респондентов поддерживают санкции независимо от того, насколько это повлияет на их благополучие. 27% жителей Латвии не поддерживают санкции против России.

Из тех, кто поддерживает санкции, 3% поддерживают их при условии, если от этого расходы увеличатся не более чем на 200 евро в месяц, 4% - не более чем на 100 евро, 7% - не более чем на 50 евро в месяц. 7% респондентов затруднились ответить на заданный вопрос.

Санкции чаще поддерживают молодые респонденты, латыши, люди с более высокими доходами, а также те, кто в целом не поддерживает российское вторжение на Украину.

Как заявила директор секретариата SIF Зайга Пуце, более половины населения Латвии готовы выразить солидарность с Украиной и поддержать демократию не только на словах, но и если это напрямую касается повседневных расходов. Общество демонстрирует сплоченность, так как готово выступить за санкции, даже если они затрагивают индивидуальный уровень благосостояния.

По ее словам, это можно объяснить как сопереживанием, так и историческими связями и осознанием того, что война идет практически по соседству. Около 35% латышей имеют друзей, знакомых или родственников на Украине, который сейчас переживают ужасы войны или стали беженцами.

Как заявила генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне, сейчас главное - остановить агрессора, перешедшего все границы своим вторжением в независимую страну, поэтому работодатели поддерживают международные санкции, введенные против России и Беларуси. Есть предприятия, для которых это создает сложности, но совместно с правительством и партнерами их можно преодолеть. Нужен немедленный план действий по решению проблем энергетической независимости, инфляции и др.

Опрос проводился исследовательским центром SKDS с 17 по 21 марта. В нем приняли участие постоянные жители Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.