Чт, 14.04.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Консулы Украины и диаспора добились отмены концерта Нурлана Сабурова в Чикаго

Нурлан Сабуров ФОТО: скриншот с youtube.com

Представители украинской диаспоры встретились с администрацией зала North Shore Center в Чикаго, арендованного стендап-комиком Нурланом Сабуровым, и добились отмены концерта шоумена из-за его высказываний по поводу российско-украинской войны. Об этом пишет портал Obozrevatel.

Известно, что концерт был запланирован на 16 апреля, но его отложили на неопределенный срок. Издание сообщает, что мероприятие фактически отменено. 

Журналисты ссылаются на жителя Лос-Анджелеса Дэниела Тонкопи в Facebook, который отмечает, что это произошло благодаря заявлениям украинской диаспоры, двух консулов Украины и огромного количества зрителей, осуждающих Сабурова.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты - здесь прецедентное право", - написал Дэниел Тонкопи.

Ранее украинский стендап-комик Наталья Гарипова в беседе с латвийским YouTube-каналом "И Грянул Грэм" резко высказалась о молчании своих российских коллег, в том числе она осудила изворотливое поведение Нурлана Сабурова, который с начала войны избегает этой темы.

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