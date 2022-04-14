Консулы Украины и диаспора добились отмены концерта Нурлана Сабурова в Чикаго

Известно, что концерт был запланирован на 16 апреля, но его отложили на неопределенный срок. Издание сообщает, что мероприятие фактически отменено.

Журналисты ссылаются на жителя Лос-Анджелеса Дэниела Тонкопи в Facebook, который отмечает, что это произошло благодаря заявлениям украинской диаспоры, двух консулов Украины и огромного количества зрителей, осуждающих Сабурова.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты - здесь прецедентное право", - написал Дэниел Тонкопи.

Ранее украинский стендап-комик Наталья Гарипова в беседе с латвийским YouTube-каналом "И Грянул Грэм" резко высказалась о молчании своих российских коллег, в том числе она осудила изворотливое поведение Нурлана Сабурова, который с начала войны избегает этой темы.