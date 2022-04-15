Исследование: каждый третий житель Латвии был введен в заблуждение инфлюенсером

Согласно данным, большая часть людей (60%) убеждены, что инфлюенсеры ответственны за качество публикуемой информации и достоверность источника. Почти треть (27%) респондентов скорее согласны, что авторы дигитального контента ответственны за это, чем не согласны. 6% опрошенных считают, что инфлюенсеры скорее не несут ответственность за информацию, которую доносят до своих подписчиков, а 3% категорически не согласны с этим заявлением.

Данные исследования также показали, что больше трети опрошенных (36%) сталкивались с ситуацией, в которой инфлюенсер делится вводящей в заблуждение информацией, или фейк-ньюз. Половина из них (18%) констатировали этот факт, но никак не отреагировали. Неполная десятая часть (8%) поделились со своими друзьями и знакомыми этим открытием, а чуть меньше респондентов (7%) о конкретной ситуации сообщили платформе, где был опубликован контент.

Примерно 5% опрошенных обратились к инфлюенсеру или ответственным институциям, а каждый четвертый житель не сталкивался с ситуацией, в которой инфлюенсер делится вводящей в заблуждение информацией, или фейк-ньюз.

"В контексте ужасов войны в Украине и пандемии еще актуальнее встал вопрос репутации, поскольку подписчики все критичнее оценивают соответствие фактам информации, публикуемой инфлюенсерами. Мы можем наблюдать, что большая часть общества выразила однозначную уверенность в том, что авторы контента несут ответственность за то, что публикуют недостоверные факты и фейк-ньюз. Экранное время в обществе растет, наше внимание приковано к социальным медиа, чтобы следить за актуальными новостями. Это накладывает еще большую ответственность на каждого, кто создает контент в публичной среде в качестве инфлюенсера, поэтому важно осознавать свою роль и значимость достоверного контента", - поясняет Арнис Верземниекс, партнер агентства общественных отношений, добавляя, что у все большего количества инфлюенсеров аудитория так велика, что достигает, а в некоторых случаях даже превышает показатели традиционных медиа.

С детальными данными исследования можно будет ознакомиться 29 апреля 2022 года на мероприятии Golin Accelerators of Relevance Influenceru Indekss 2022, на котором эксперты отрасли поделятся мнением об инфлюенс-маркетинге, а также примут участие в дискуссии об ответственности создателей контента в условиях дезинформации. Мероприятие завершится церемонией, на которой будут объявлены наиболее влиятельные инфлюенсеры в Латвии по отраслям и категориям.