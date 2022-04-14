Российский бизнесмен: у Шойгу обширный инфаркт

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", - пишет Невзлин.

Как сообщалось, 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", говоря о войне в Украине. Также он рассказал, что призывников, которые отправятся в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в "горячие точки".

Напомним, что до этого Шойгу не делал публичных заявлений с 11 марта, что вызывало вопросы у СМИ.