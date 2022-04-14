Чт, 14.04.2022
Европа должна продолжить работу по введению новых санкций против России в связи с ее нападением на Украину. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Российский бизнесмен: у Шойгу обширный инфаркт

Минобороны РФ Сергей Шойгу ФОТО: YURI GRIPAS/REUTERS

Бывший совладелец нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин сообщил со ссылкой на московские источники в своем Facebook, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после обширного инфаркта находится в реанимации и может стать инвалидом. Эта информация не была официально подтверждена.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", - пишет Невзлин.

Как сообщалось, 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены", говоря о войне в Украине. Также он рассказал, что призывников, которые отправятся в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в "горячие точки".

Напомним, что до этого Шойгу не делал публичных заявлений с 11 марта, что вызывало вопросы у СМИ.

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