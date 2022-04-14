"Я бы назвал это геноцидом": Левитс вернулся в Латвию из Украины

Видео: Президент Эгил Левитс вернулся после визита в Украину

Агрессия России в Украине имеет признаки геноцида, но юридически это может решить суд, заявил сегодня, 14 апреля, журналистам президент Эгил Левитс после возвращения из Украины.

"С юридической точки зрения это мог бы констатировать какой-то из международных судов, но, видя своими глазами то, что произошло с Украиной, мне кажется, что там есть все признаки геноцида. Я бы назвал это геноцидом, хотя юридически один из международных судов установит это позже. Похоже, что это геноцид", - поделился своей оценкой Левитс.

Уже сообщалось, что страны Балтии и Польша продолжат активно поддерживать пострадавшую в начатой Россией войне Украину как в военном плане, так и гуманитарной помощью. Это в среду в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, сообщает агентство LETA.

Также президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии, Литвы и Латвии - Алар Карис, Гитанас Науседа и Эгил Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.