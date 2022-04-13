Фото президентского визита опубликовала канцелярия президента Польши.

Вместе с президентами четырех стран Бородянку посетил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Галерея: Президенты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

"Наша цель - поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", - заявили в канцелярии польского президента.

"Ирпень, Бородянка - кругом шрамы жестокости и войны. Развалины домов, церквей, магазинов, мостов. Украине нужен план восстановления, и она его заслуживает, своего рода план Маршалла, который когда-то помог Западной Европе оправиться от Второй мировой войны",

- написал Левитс в Twitter.

Литовский президент Гитанас Науседа написал в Twitter после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными".

"Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы.

В свою очередь представитель президента Эстонии Алара Кариса добавил, что в ходе переговоров с украинской стороной будет поднят вопрос помощи гражданскому населению и военным, а также затронута тема расследования военных преступлений, в совершении которых международное сообщество обвиняет российскую армию.

Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.

Irpiņa, Borodjanka - visapkārt nežēlības un kara cirstas rētas. Māju, baznīcu, veikalu, tiltu vraki. Ukrainai ir vajadzīgs un tā ir pelnījusi atveseļošanās plānu, sava veida Maršala plānu, kas savulaik palīdzēja Rietumeiropai atgūties pēc Otrā pasaules kara. #StandWithUkraine pic.twitter.com/cgeEDNFsCh — Egils Levits (@valstsgriba) April 13, 2022