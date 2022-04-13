Ср, 13.04.2022
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The New York Times

Президенты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

Президенты стран Балтии и Польши посетили Бородянку ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter

Президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгил Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате российского вторжения.

Фото президентского визита опубликовала канцелярия президента Польши.

Вместе с президентами четырех стран Бородянку посетил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Галерея: Президенты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

"Наша цель - поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", - заявили в канцелярии польского президента.

"Ирпень, Бородянка - кругом шрамы жестокости и войны. Развалины домов, церквей, магазинов, мостов. Украине нужен план восстановления, и она его заслуживает, своего рода план Маршалла, который когда-то помог Западной Европе оправиться от Второй мировой войны",

- написал Левитс в Twitter.

Литовский президент Гитанас Науседа написал в Twitter после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными".

"Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы.

В свою очередь представитель президента Эстонии Алара Кариса добавил, что в ходе переговоров с украинской стороной будет поднят вопрос помощи гражданскому населению и военным, а также затронута тема расследования военных преступлений, в совершении которых международное сообщество обвиняет российскую армию.

Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.

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