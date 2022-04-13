Фото президентского визита опубликовала канцелярия президента Польши.
Вместе с президентами четырех стран Бородянку посетил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Галерея: Президенты Польши и стран Балтии посетили Бородянку
"Наша цель - поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", - заявили в канцелярии польского президента.
"Ирпень, Бородянка - кругом шрамы жестокости и войны. Развалины домов, церквей, магазинов, мостов. Украине нужен план восстановления, и она его заслуживает, своего рода план Маршалла, который когда-то помог Западной Европе оправиться от Второй мировой войны",
- написал Левитс в Twitter.
Литовский президент Гитанас Науседа написал в Twitter после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными".
"Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы.
В свою очередь представитель президента Эстонии Алара Кариса добавил, что в ходе переговоров с украинской стороной будет поднят вопрос помощи гражданскому населению и военным, а также затронута тема расследования военных преступлений, в совершении которых международное сообщество обвиняет российскую армию.
Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала ее логистику и безопасность.
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