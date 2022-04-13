Левитс после встречи с Зеленским: виновные должны ответить за совершенные преступления

Зеленский высоко оценил визит, отметив, что президенты оказали особую поддержку и дружбу Украине и посетили разрушенные города и поселки, став таким образом свидетелями ужасающих результатов российской агрессии.

Президенты стран Балтии и Польши подтвердили, что продолжат активно поддерживать Украину как в военном плане, так и гуманитарной помощью.

Президент Латвии Эгил Левитс особенно подчеркнул, что Латвия поддержит по возможности скорейшее обеспечение Украине статуса государства-кандидата в Евросоюз. Левит отметил, что Латвия призовет, чтобы процесс о статусе был рассмотрен со стороны ЕС по возможности быстрее, чтобы общество Украины видело, что усилия защищать европейские ценности не были напрасными.

Левитс также отметил, что увиденные лично в Украине последствия трагической войны только сильнее убедили, что России и всем виновным в военных преступлениях - от отдававших приказы до исполнителей - должны ответить за совершенное.

Во время встречи Зеленский выразил надежду, что страны Балтии и Польша своими портами смогут помочь Украине в сфере экспорта зерна. Левитс подчеркнул, что Латвия максимально готова сотрудничать для реализации этой цели.

Президенты стран Балтии и Польши также отметили ,что продолжат поддерживать эффективные санкции против России со стороны ЕС.