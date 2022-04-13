Чт, 14.04.2022
Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить. Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Левитс после встречи с Зеленским: виновные должны ответить за совершенные преступления

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгил Левитс ФОТО: Reuters/ScanPix

Страны Балтии и Польша продолжат активно поддерживать пострадавшую в начатой Россией войне Украину как в военном плане, так и гуманитарной помощью. Об этом в среду в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польше, сообщает агентство LETA.

Зеленский высоко оценил визит, отметив, что президенты оказали особую поддержку и дружбу Украине и посетили разрушенные города и поселки, став таким образом свидетелями ужасающих результатов российской агрессии.

Президенты стран Балтии и Польши подтвердили, что продолжат активно поддерживать Украину как в военном плане, так и гуманитарной помощью.

Президент Латвии Эгил Левитс особенно подчеркнул, что Латвия поддержит по возможности скорейшее обеспечение Украине статуса государства-кандидата в Евросоюз. Левит отметил, что Латвия призовет, чтобы процесс о статусе был рассмотрен со стороны ЕС по возможности быстрее, чтобы общество Украины видело, что усилия защищать европейские ценности не были напрасными.

Левитс также отметил, что увиденные лично в Украине последствия трагической войны только сильнее убедили, что России и всем виновным в военных преступлениях - от отдававших приказы до исполнителей - должны ответить за совершенное.

Во время встречи Зеленский выразил надежду, что страны Балтии и Польша своими портами смогут помочь Украине в сфере экспорта зерна. Левитс подчеркнул, что Латвия максимально готова сотрудничать для реализации этой цели.

Президенты стран Балтии и Польши также отметили ,что продолжат поддерживать эффективные санкции против России со стороны ЕС.

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