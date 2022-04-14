Демонтаж памятника в парке Победы: возможно, будет проведен референдум

По его словам, никакой договор между Латвией и Россией не предусматривает запрета на перемещение памятника или изменение его внешнего вида.
Министр допускает, что памятник можно оставить и на прежнем месте, но изменить его внешний вид, убрав "агрессивные скульптуры".
Борданс также считает, что не исключена возможность проведения референдума, чтобы у правительства появились основания для демонтажа памятника. "Это был бы выбор всего населения Латвии, потому что Рига - столица страны, и весь народ Латвии должен иметь возможность решать вопросы о таких памятниках", - сказал министр.
Он допускает возможность введения Россией экономических санкций в ответ на демонтаж или перенос памятника, однако, по его словам, Латвия к этому готова.
Борданс подчеркивает, что от сноса памятника советской армии Латвия только выиграет.
Как сообщалось, Министерство юстиции предлагает четыре решения по демонтажу памятника, посвященного советской армии, из парка Победы в Риге.
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