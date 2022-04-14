Семья из Украины столкнулась с тем, что даугавпилчане боятся сдавать им квартиру

Притом, что Инесса говорила арендодателям, что из Украины, что готова платить за жилье, как обычный квартиросъемщик, некоторые выражали сочувствие, извинялись, одна женщина призналась, что боится.

"Но чего боится, не сказала. Я всем говорила, что готова платить, все содержать в порядке, не знаю, в чем дело", - говорит она.

30-летняя Инесса и ее дочь бежали из родного города Кривой Рог на третий день войны, 27 февраля.

"Поезда были забиты битком, очень много людей было на вокзале, толчея, где-то даже чуть до драки не доходило. Нам просто повезло, что дверь вагона поезда оказалась прямо перед нами. Моя дочка после этого была в шоке, потом ночами ужасно спала. А ведь только 20 февраля отмечали ее день рождения, веселились…", - рассказывает мама.

Она вспоминает, что сразу после начала войны резко выросли цены билетов на поезда, автобусы вообще перестали ходить, потому что одному водителю разрешалось на заправке залить только 20 литров топлива.

Кривой Рог - промышленный город на юге страны с населением в 600 тысяч. В этом регионе продвижение российских войск шло очень быстро, поскольку Россия могла подтянуть большой контингент, расположенный в аннексированном Крыму.

Инесса сначала добралась до Львова, затем в Польшу, где во Вроцлаве их встретил ее муж. У него есть вид на жительство в Латвии, но его работа предполагает постоянные поездки не только по Латвии, но и другим странам Европы.

Семья оказалась в Даугавпилсе 11 марта. Временным домом для них, как и многих других беженцев, стала служебная гостиница Даугавпилсского университета на ул. Спорта. Здесь, в основном, живут люди из Харькова и Луганской области Украины, восточных областей, где военные действия очень активные.

Инесса очень довольна и признательна за прием: кормят их трижды в день, в здании свежий ремонт, часто меняют постельное белье. Есть отдельная комната, где сложены вещи, игрушки, бытовая техника, которую пожертвовали даугавпилчане, все можно брать, если есть необходимость. В комнатах тепло, очень комфортно.

В общежитии, в основном, живут беженцы из Харькова и Луганской области Украины.

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш сообщил на пресс-конференции 12 апреля, что в Даугавпилсе на данный момент находятся 450 украинских беженцев. Более двухсот из них размещены в служебных гостиницах.

В Латвию с момента начала войны в Украине приехали 20 тысяч беженцев - эту информацию на заседании правительства 12 апреля сообщила министр внутренних дел Мария Голубева.

Инесса говорит, что ее семья искренне благодарна всем, кто занимается устройством беженцев в Даугавпилсе, и каждому жителю, кто поддерживает словами и делами.

Все формальности семья уладила, в этом помогал Гундарс Кампанс, специалист по гражданской обороне Даугавпилсской думы. С оформлением документов проблем не было, визы и виды на жительство сделали оперативно. Дочка продолжила учиться в школе онлайн.

Теперь семья не понимает, как найти квартиру, чтобы наладить жизнь дальше. Для начала искали по объявлениям на портале ss.com.

"Ищу обычную двухкомнатную квартиру, просто хочу сама готовить, стирать, жить обычной жизнью", - говорит Инесса.

Даже если не говорить, что семья из Украины, это быстро выяснится, например, по паспортам или по говору, а она хочет быть честной.

Кто-то спрашивал у нее, как она будет платить за квартиру, интересовался пособиями.

Инесса надеется оставаться в Латвии и уже общалась с потенциальным работодателем. "Руки-ноги есть, способности есть, всему можно научиться. Хочу работать, а не сидеть сложа руки", - говорит она.