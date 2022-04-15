Глава ЦРУ предупреждает о риске ядерного удара России

Однако глава внешней разведки США подчеркнул, что он не располагает данными о развертывании войск или перемещении вооружений, которые бы говорили о таких планах. ЦРУ пристально следит за этим.

Так, Бернс заявил, что администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения Россией ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если брать в расчет военные неудачи, с которыми они столкнулись" во время нападения на Украину.

BBC отмечает, что тактическим называется менее разрушительное ядерное оружие, рассчитанное на применение на поле боя. Россия имеет большой арсенал подобного оружия.

Глава ЦРУ также назвал действия российских военных в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.

Кремль привел свои ядерные силы в состояние повышенной готовности вскоре после того, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение в Украину, но США не видели "достаточно практических доказательств" развития событий в этой области, добавил директор ЦРУ.

"Очевидно, что мы очень обеспокоены. Я знаю, что президент Байден глубоко озабочен предотвращением Третьей мировой войны, преодолением порога возможного ядерного конфликта", - сказал Бернс.