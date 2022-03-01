Насколько реальна эта угроза? Как Запад реагирует на приказ Путина привести ядерные силы в режим особого несения дежурства

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил что ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом.

Ранее Путин уже рассматривал потенциальную возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае вооруженного противостояния со стороны западных стран.

Российский президент рассказал об этом в 2015 году в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину". Фильм был приурочен к первой годовщине российской аннексии Крыма.

"Мы готовы были это сделать [привести в боевую готовность ядерные силы]. Я же разговаривал с [западными] коллегами и говорил им, что это [Крым] наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить", - рассказывал Путин.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера предполагает, что цель Путина, вероятно, состоит также в том, чтобы попытаться сдержать поддержку Украины со стороны НАТО, вызвав опасения по поводу того, как далеко он готов зайти, и создав неопределенность в том, какую поддержку Украине он посчитает чрезмерной.

Сгоревшая военная машина на въезде в Николаевку Донецкой области ФОТО: Reuters

Как пишет американская газета Wall Street Journal, ядерная угроза Путина прозвучала, когда большая часть мира объявила его международным изгоем.

Российский президент вошел в число немногих лидеров, на которых распространяются персональные санкции. В этот "клуб" входят президент Сирии Башар Асад, глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Газета цитирует высокопоставленного представителя министерства обороны США, который назвал заявление Владимира Путина опасным из-за возможных ошибках в расчетах.

Кроме того, чиновник минобороны считает, что реакция Путина с упоминанием ядерного оружия является чрезмерной, так как НАТО никогда не угрожало России, также как и Украина, которая в 1994 году, через три года после распада Советского Союза, согласилась отказаться от примерно 1 800 единиц ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

"Честно говоря, я нервничаю", - признался в интервью британской газете Guardian один из ведущих мировых экспертов по ядерным силам России Павел Подвиг после объявления Путиным особого режима боевого дежурства сил сдерживания.

Российский бронетранспортер в Донецкой области ФОТО: Anadolu Agency via Getty Images

По словам Подвига, аналитика из Женевы, где он руководит исследовательским проектом, это сделано впервые, по крайней мере, после окончания холодной войны, а возможно, и за более долгое время.

"В последнее время Кремль действует не очень рационально, так что это нехороший знак", - считает Подвиг.

Ядерные сигналы Путина предназначены для удерживания США и их союзников от дальнейшей помощи Украине и экономических санкций в отношении России, которые он может рассматривать как экзистенциальную угрозу, считают эксперты, опрошенные газетой.

ФОТО: Getty Images

Но эскалация также может иметь собственный импульс, и, поскольку у лидеров других ядерных держав будет всего несколько минут, чтобы принять решение, если они посчитают, что их страны подверглись нападению, то США и их союзникам придется действовать чрезвычайно осторожно.

Задача НАТО сейчас, считают опрошенные газетой эксперты, состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину, одновременно давая понять, что у российского лидера все еще есть выход из кризиса.

Среди наблюдателей за Россией и экспертов по ядерному оружию нет сомнений в том, что склонность Путина размахивать ядерным арсеналом России свидетельствуют о его слабости и неуверенности в себе.