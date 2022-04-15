Пт, 15.04.2022
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Гитанас Науседа, президент Литвы

В Лудзенском крае в результате пожара прошлогодней травы погиб один человек

Пожар. Иллюстративное фото ФОТО: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

За прошедшие сутки в результате пожаров погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В четверг, 14 апреля, во второй половине дня был получен вызов в Пушмуцовскую волость Лудзенского края, где горела трава на площади 1 га. В результате пожара погиб один человек.

Также в четверг во второй половине дня VUGD получила вызов на ул. Палеяс в Екабпилсе, где в одной из квартир пятиэтажного дома загорелся диван. В результате пожара погиб жилец квартиры. Возможной причиной пожара стало неосторожное курение, детектор дыма в квартире не был установлен.

В целом за прошедшие сутки в VUGD поступило 96 вызовов, в том числе 57 на пожары.

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