Анна Нетребко возвращается на оперную сцену в Европе

Анна Нетребко ранее не высказывала позиции по поводу войны в Украине. Артистка взяла паузу в концертной деятельности после того, как несколько театров отменили гастроли (Баварская государственная опера и Метрополитен-опера в Нью-Йорке). Она закрыла аккаунт в Instagram и хранила молчание. После дива высказалась и анонсировала новые концерты в Европе

Пауза в выступлениях длилась примерно два месяца. За это время Анна в конце марта отдохнула в Дубае, а середину апреля проводит в Египте вместе с мужем, сыном и сестрой.

Анна Нетребко выступит в оперном театре Монте-Карло 22 апреля, а заключительный состоится 30 апреля.

Представитель оперной певицы Максим Берин сообщил СМИ, что певица готова к работе и уже летит из отпуска в Монако, где сразу приступит к долгожданным репетициям. Он подчеркнул, что ажиотаж и интерес к выступлениям Нетребко невероятный.

Напомним, в начале войны певица не осуждала путинскую агрессию, а лишь высказывалась "против войны". Она не разделяла в соцсетях мнения о необходимости публичных личностей и знаменитостей выражать свои политические взгляды или осуждать Родину. Она отмечала, что это должен быть свободный выбор каждого.

Нью-йоркская Метрополитен-опера в начале марта объявила о прекращении сотрудничества с Анной Нетребко