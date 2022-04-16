С начала войны в Украине в Латвию въехало 14 553 россиянина
По данным Министерства внутренних дел, с начала войны на Украине 24 февраля до 11 апреля через внешнюю границу Латвии въехало 14 553 гражданина России.
По данным Министерства внутренних дел, с начала войны на Украине 24 февраля до 11 апреля через внешнюю границу Латвии въехало 14 553 гражданина России.
За это время Латвию покинуло 14 076 граждан России.
Внешней границей являются латвийско-российская и латвийско-белорусская границы, а также Рижский аэропорт. Большинство граждан России прибыли через латвийско-российскую границу, а несколько тысяч въехали через границу с Белоруссией и через аэропорт "Рига".
Напомним, что в эфире передачи "Кто вам платит?" поговорили с одним из тех россиян, кто уехал из страны после начала войны с Украиной.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!