С начала войны в Украине в Латвию въехало 14 553 россиянина

За это время Латвию покинуло 14 076 граждан России.

Внешней границей являются латвийско-российская и латвийско-белорусская границы, а также Рижский аэропорт. Большинство граждан России прибыли через латвийско-российскую границу, а несколько тысяч въехали через границу с Белоруссией и через аэропорт "Рига".

Напомним, что в эфире передачи "Кто вам платит?" поговорили с одним из тех россиян, кто уехал из страны после начала войны с Украиной.