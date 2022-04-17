Абрамович пытается вывести из тупика российско-украинские переговоры

По данным СМИ, Абрамович пытается возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые зашли в тупик на фоне сообщений об убийствах мирных жителей в Буче и других городах Украины.
Член украинской делегации Михаил Подоляк и представители Абрамовича отказались от комментариев.
О том, что Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, неофициальные источники сообщали с конца февраля. В марте в Кремле подтвердили, что бизнесмен присутствует на переговорах. При этом подчеркивалось, что он не входит в число официальных делегатов. 29 марта миллиардера заметили на последней очной встрече сторон в Стамбуле.
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