Вс, 17.04.2022
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Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист

Абрамович пытается вывести из тупика российско-украинские переговоры

Российский олигарх и бизнесмен Роман Абрамович. ФОТО: Andrew Winning

Российский миллиардер Роман Абрамович встретился в Киеве с членами украинской делегации, чтобы помочь продолжить переговоры с Россией. Об этом, ссылаясь на осведомленный источник, сообщает Fortune, пишет "Медуза".

По данным СМИ, Абрамович пытается возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые зашли в тупик на фоне сообщений об убийствах мирных жителей в Буче и других городах Украины.

Член украинской делегации Михаил Подоляк и представители Абрамовича отказались от комментариев.

О том, что Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, неофициальные источники сообщали с конца февраля. В марте в Кремле подтвердили, что бизнесмен присутствует на переговорах. При этом подчеркивалось, что он не входит в число официальных делегатов. 29 марта миллиардера заметили на последней очной встрече сторон в Стамбуле.

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