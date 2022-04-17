Вс, 17.04.2022
Если ты не хочешь, чтобы тебя разбомбили, превратили Даугавпилс в Мариуполь, как бы ты ни обожал бы Путина, спасайся сейчас. Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист
Максим Кузахметов, петербургский историк и журналист

Самый богатый человек Украины пообещал восстановить Мариуполь

Самый богатый человек в Украине Ринат Ахметов. ФОТО: AP/Scanpix

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов решил помочь восстановить окруженный город Мариуполь, где ему принадлежат два огромных металлургических завода, которые, по его словам, вновь будут конкурировать в глобальном масштабе, сообщает новостное СМИ Reuters.

Ахметов признает, что его бизнес-империя разрушается уже восемь лет, но он все еще убежден, что украинцы защитят город, который в результате семи недель бомбардировок превратился в опустевшее место.

"Мариуполь - это глобальная трагедия и глобальный пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом", - сказал Ахметов, отвечая на вопросы Reuters.

Он добавил: "Я верю, что наши храбрые солдаты будут защищать город, хотя я понимаю, насколько это трудно".

Уже сообщалось, что Ахметов, которого долго считали пророссийски настроенным, в четверг осудил армию России за преступления против человечества.

"Это нельзя ни объяснить, ни оправдать", - считает Ахметов.

Он сказал, что победа для Украины означала бы возвращение к государственной границе, которая существовала до того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов в Донбассе.

"Полное перемирие, полный вывод российских войск из Украины и полное восстановление международно признанных границ Украины. Это включает Крым и Донбасс", - заключил Ахметов.

Ринат Ахметов с состоянием в 5,5 млрд долларов США находится на 327-м месте в списке самых богатых людей мира. Он был президентом футбольной команды "Шахтер Донецк" с 1996 года, а созданное им предприятие SCM Holdings специализируется на производстве стали, энергетике, добыче угля и металлургии.

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