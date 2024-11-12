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Россия атаковала Кривой Рог: убиты мать и трое детей

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Война в Украине
Война в Украине Фото: EPA/Scanpix

В результате российского удара по Кривому Рогу были убиты четыре человека - 32-летняя женщина и трое ее детей, сообщили во вторник официальные лица.

В понедельник штурмом были разрушены верхние этажи многоэтажного жилого здания, в результате чего под завалами оказались жертвы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил во вторник утром, что спасательные операции на месте происшествия завершены и что при ударе ранены 14 человек.

"Самой юной жертве российского удара было всего два месяца. В результате атаки ракеты погибли четыре человека - мать с тремя детьми", - сообщил министр в социальных сетях.

Генпрокуратура заявила, что из-под завалов были извлечены тела 32-летней женщины и ее детей в возрасте 10 лет, двух лет и двух месяцев.

В отдельном сообщении Генпрокуратура отметила, что с начала полномасштабной войны в России в общей сложности были убиты 589 детей, а 1681 ребенок был ранен.

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