Россия атаковала Кривой Рог: убиты мать и трое детей

В понедельник штурмом были разрушены верхние этажи многоэтажного жилого здания, в результате чего под завалами оказались жертвы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил во вторник утром, что спасательные операции на месте происшествия завершены и что при ударе ранены 14 человек.

"Самой юной жертве российского удара было всего два месяца. В результате атаки ракеты погибли четыре человека - мать с тремя детьми", - сообщил министр в социальных сетях.

Генпрокуратура заявила, что из-под завалов были извлечены тела 32-летней женщины и ее детей в возрасте 10 лет, двух лет и двух месяцев.

Молодая женщина и трое ее маленьких детей — им было 10 лет, два года и два месяца — погибли в результате ракетного удара по Кривому Рогу, под который утром в понедельник попала жилая пятиэтажка. Ее муж и отец детей остался жив, сообщают украинские СМИ.



Погибшей женщине было 32… pic.twitter.com/nmd0TIQFn8 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2024

В отдельном сообщении Генпрокуратура отметила, что с начала полномасштабной войны в России в общей сложности были убиты 589 детей, а 1681 ребенок был ранен.

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