Марко Рубио и Майкл Уолтц: кто будет заниматься внешней политикой США при Трампе

Кроме того, Рубио высказывался в поддержку изоляционистской внешнеполитической позиции Трампа «Америка прежде всего», которая направлена на то, чтобы удержать США от участия в зарубежных конфликтах.

По поводу войны в Украине Рубио в недавних интервью говорил, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, и Киев не может рассчитывать на возвращение всей территории, оккупированной Россией. Он также голосовал против предоставления военной помощи Украине со стороны США.

Пост советника по национальной безопасности Трамп предложил члену Палаты представителей от Флориды Майклу Уолтцу, сообщают Washington Post, Reuters и CBS News, также ссылаясь на источники.

50-летний Уолтц — ветеран войны в Афганистане и давний сторонник Трампа. Среди прочего он разделяет позиции избранного президента по вопросам миграции и в отношении поддержки Украины.

По мнению Уолтца, США должны помогать Украине, однако контроль за средствами американских налогоплательщиков, выделяемыми Киеву, должен быть ужесточен.

Майкл Уолтц Фото: Getty Images

Кроме того, Уолтц известен как критик внешней политики Китая. В частности, он выступал инициатором законопроекта, направленного на снижение зависимости Америки от китайских полезных ископаемых.

Должность советника по вопросам национальной безопасности исторически была очень влиятельной, и это одна из немногих должностей, которая не требует утверждения Сенатом.

На прошлой неделе Уолц был переизбран в Конгресс, и для работы в Белом доме ему придется покинуть свой пост.