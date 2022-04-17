На выездах из Риги по направлениям в Юрмалу и Видземе образуются пробки

Возможно, затор при выезде из Риги по Видземскому шоссе связан с празднованием Пасхи, проходящем в Латвийском этнографическом музее.

Как наблюдало агентство LETA, пробка на Видземском шоссе в направлении Берги находится от Юглы до Берги. Также затор находится в направлении Упесциема до Рижской окружной дороги.

В свою очередь, поток автомобилей не настолько большой ни по Видземскому шоссе, ни по Таллиннскому шоссе в Балтэзерcе и далее по направлению в Саулкрасты.

Также пробка наблюдает в направлении Юрмалы, уже начиная с Салиены.