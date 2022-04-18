Грозит ли миру голод из-за войны России с Украиной?

Всем им будет тяжело, но голод угрожает только самым бедным и разрываемым конфликтами странам, вроде Афганистана или Йемена.

В целом в мире, по данным ООН, 44 млн жителей 38 стран еще до нападения России на Украину были на грани голода. А недоедал каждый десятый житель планеты - более 720 млн человек. Война увеличит эту цифру еще на 8 млн при умеренном сценарии ООН и более чем на 13 млн - при пессимистичном. В основном, в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Пушки вместо масла и зерна

Россия - крупнейший экспортер пшеницы в мире, она продает около 33 млн тонн в год. Украина поставляет 20 млн. На них приходится четверть мирового экспорта, но доля в общем потреблении намного ниже, поскольку большинство стран обеспечивают себя зерном сами.

В перерывах между бомбежками фермеры в селе Яковлевка под Харьковом удобряют пшеничное поле. Они не знают, смогут ли собрать урожай ФОТО: Reuters

ООН пока прогнозирует, что из-за войны мир недосчитается 5 млн тонн украинской пшеницы и 3,5 млн российской. Это всего 1% мирового потребления пшеницы (770 млн тонн в год), и еще меньше, если учитывать почти 300 млн тонн в закромах.

Частично компенсировать потери поможет хороший урожай в Аргентине и Бразилии, да и сама Россия пока не сокращает, а наращивает экспорт.

Правда, на фоне растущих цен каждая из этих стран может ограничить экспорт, чтобы подавить инфляцию дома. Да и везти из Южной Америки намного дальше и сильно дороже, поскольку ставки фрахта и цены на судовое топливо уже удвоились по сравнению с прошлым годом.

Хуже дела обстоят с другими зерновыми и главное - с подсолнечным маслом. Тут перебои уже взвинтили цены и заставили миллионы людей в бедных странах отказываться от традиционной жареной еды дома и привыкать к новому вкусу уличной еды, приготовленной на старом масле.

Россия и Украина обеспечивают 57% мировых поставок подсолнечного масла. Его крупными импортерами помимо ЕС были Индия, Китай, Иран и Турция. Теперь они переходят на другие виды растительного масла, что приводит к росту цен на рынке, где и так страшный дефицит из-за спада производства пальмового масла в Малайзии и прошлогодней засухи в Канаде, Бразилии и Аргентине.

Засуха в Аргентине ФОТО: AFP

Рост цен на зерно и масло на мировом рынке сильнее ударит по бедным странам еще и потому, что там доля сырья в конечной цене продукта на полке в магазине выше, поскольку дешевле прочие ее составляющие: рабочая сила, аренда торговых площадей и другие издержки.