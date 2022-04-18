Полиция ищет пропавшего Дависа Толса
Государственная полиция разыскивает Дависа Толса 1997 года рождения, сообщили TVNET в Госполиции.
17 апреля этого года около 19:50 молодой человек покинул место, где он находился, в Одукалнсе Кекавского края, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 191 см, коренастого телосложения, волосы темно-каштановые, шрам на подбородке. При ходьбе он сутулится, ходит со сгорбленной спиной, а также может говорить быстро и невнятно. Одет был в темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, белую футболку, темно-серые джинсы и серые носки. Вероятно, обуви на ногах не было.
Госполиция призывает посмотреть на фотографию молодого человека и отозваться тех, кто знает о его местонахождении, позвонив по телефону 67099200.
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