ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Дависа Толса 1997 года рождения, сообщили TVNET в Госполиции.

17 апреля этого года около 19:50 молодой человек покинул место, где он находился, в Одукалнсе Кекавского края, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

У парня могут быть проблемы со здоровьем.

Приметы: рост 191 см, коренастого телосложения, волосы темно-каштановые, шрам на подбородке. При ходьбе он сутулится, ходит со сгорбленной спиной, а также может говорить быстро и невнятно. Одет был в темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, белую футболку, темно-серые джинсы и серые носки. Вероятно, обуви на ногах не было.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию молодого человека и отозваться тех, кто знает о его местонахождении, позвонив по телефону 67099200.

ФОТО: Госполиция