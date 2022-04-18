Зеленский: Россия начала битву за Донбасс

"Сейчас можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться.

Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого - нам не нужно", - заявил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил солдат, которые продолжают защищать украинские города.

"Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда - с Украиной", - сказал он (цитата "Медузы").

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале фазы войны и призвал верить в украинские вооруженные силы. Ранее о новой фазе российского наступления в Донбассе сообщали в СНБО и Генштабе ВСУ, пишет "Медуза".

Видео: Новое обращение Владимира Зеленского