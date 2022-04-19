Вт, 19.04.2022
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Роберт Пирсон, американский дипломат

Дженнифер Энистон рассказала, что много лет страдает бессонницей и ходит во сне

Дженнифер Энистон ФОТО: Getty Images for The Hollywood Reporter/AFP/ Scanpix

53-летняя Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) призналась, что страдает от бессонницы. Она отметила в интервью People, что постоянное недосыпание сильно сказывается на ее состоянии, работе мозга и даже фигуре. 

Дженнифер Энистон кажется, что это началось, когда ей было 30, или даже раньше:

"Вы просто не замечаете последствий недостатка сна, когда моложе, потому что мы кажемся себе такими непобедимыми. Но внезапно вы осознаете последствия недосыпания и то, как они влияют на ваш день, работу, работу вашего мозга и телосложение".

Актриса подчеркивает, что постоянно смотрит на часы, когда не может заснуть. Она считает часы, беспокойство растет, а потом ей сложнее уснуть. Иногда после нескольких ночей без сна она ходит во сне. Долгое время Дженнифер не обращалась за помощью к медикам. Она пыталась бороться с проблемой самостоятельно.  

"Я начала по-настоящему с этим бороться. Вы не можете быть здоровым, если не соблюдаете три простых и важных правила: нужно следить за своим питанием, заниматься физическими упражнениями и хорошо спать. И все эти три компонента невозможны друг без друга", - заметила актриса. 

Напомним, в конце 2021 года в одном из интервью Энистон призналась, что ее огорчают предположения о том, что она карьеристка и не думает о создании семьи. Те, кто ее судит, не рассматривают медицинские нюансы и не знают, может ли актриса вообще иметь детей.

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