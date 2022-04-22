Логотип Telegram-канала "Война с фейками" в окружении тем, которые там обсуждаются: резня в Буче, ракетный удар в Краматорске, затопление крейсера "Москва", министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Логотип Telegram-канала "Война с фейками" в окружении тем, которые там обсуждаются: резня в Буче, ракетный удар в Краматорске, затопление крейсера "Москва", министр иностранных дел России Сергей Лавров. ФОТО: TVNET kolāža

Продолжаем серию статей проверки различных российских интернет-СМИ. Сегодня мы рассмотрим популярный Telegram-канал "Война с фейками".

Вступление

Уже стало хорошей традицией в начале текста обсуждать какие-то важные для понимания понятия. В первой статье я философствовал о фактах и мнениях, во второй - рассказал про "чайники Рассела".

Не будем отступать от привычного распорядка, сегодня тема вступления - фальсифицируемость, или принцип опровержимости.

Смежная с "чайником Рассела" тема, но с несколько другими акцентами. Суть состоит в том, что в научном мире принято рассматривать только ту идею, которую можно хотя бы теоретически опровергнуть.

Например, гравитация. Я провожу эксперимент - держу на уровне плеча какой-нибудь предмет и отпускаю его. Я предсказываю, что предмет упадет на пол, потому что существует гравитация. И если предмет не упадет на пол - возникнут вопросы.

Сразу скажу, что в настоящей науке все не решается так просто. Эксперименты проводятся месяцами и годами: в разных лабораториях, при новых условиях, методично проверяя каждую деталь. В описанном мною случае, возможно, предмет был пером или воздушным шариком с гелием - это не доказывает, что гравитации нет.

Но в случае журналистики и в проверке фейков принцип опровержимости - отличный инструмент.

Как только вы слышите какую-то информацию, думайте о том, можно ли ее опровергнуть хотя бы теоретически. Например, если Михалков утверждает, что в таком-то конкретном украинском учебнике "русские признаются агрессорами, врагами и оккупантами", то мы можем найти этот учебник, прочитать и проверить (спойлер: нет, там так не говорится).

Но если бы он сказал: "Мои знакомые из Украины рассказывают, что их детей в школах учат, что русские - это враги", то это было бы невозможно проверить даже теоретически.

Как? Опросить всех в Украине учеников, учителей и директоров? Никак. И так как эти утверждения даже теоретически нельзя ни доказать, ни опровергнуть, рассматривать их в качестве аргумента сложно.

Разобравшись с этим - погружаемся в "Войну с фейками".

Краткая справка

Telegram-канал "Война с фейками" был создан 24 февраля - в день начала войны в Украине. В первом же сообщении создатели канала указали свою цель - "Мы собираемся препарировать каждый фейк и давать ссылки на реальные опровержения".

По их словам, "мы не занимаемся политикой. Но мы считаем важным давать объективную информацию о происходящем в Украине и на территориях Донбасса, поскольку видим признаки информационной войны, развернутой против России".

Подавляющая часть постов пишутся в формате "фейк-правда". То есть вначале они пишут аргумент, который пытаются опровергнуть, а потом - собственно опровержение.

На канале уже больше 712 тысяч подписчиков. Что достаточно хороший результат для русскоязычных Telegram-каналов.

Для сравнения: Varlamov News - 1,6 млн подписчиков, Медуза - LIVE - 1,2 млн подписчиков, СОЛОВЬЁВ - 1,1 млн подписчиков, Пивоваров (Редакция) - 1 млн подписчиков, Сталингулаг - 564 тысячи подписчиков, RT на русском - 527 тысяч подписчиков.

"Война с фейками"

В отличие от предыдущих статей, где я брал одно видео и разбирал его, здесь формат будет другим.

Возможно, вы могли бы решить, что этот канал изначально позиционирует себя как пророссийский. Все-таки их логотип создает букву Z, а кровавой чертой пересечена именно камера CNN, которая заряжается пачками денег (видимо, предлагается думать, что Первым каналом и Russia Today движут исключительно альтруистичные мотивы).

Но обратите внимание вот на эту фразу в первом сообщении на канале: "Мы считаем важным давать объективную информацию о происходящем на Украине". Закрепим - объективную.

Давайте же посмотрим, насколько хорошо авторы "Войны с фейками" справляются с "объективностью". Спойлер: не очень хорошо, все-таки логотип оказался более правдивым, чем текст сообщения. Но давайте по порядку.

Действительно опровержение фейков

Начнем с хорошего. Будем справедливы, частенько "Война с фейками" действительно занимается тем, что указано у них в названии, и опровергает фейки. Чаще всего в контексте истинности выкладываемых видео и фото (пример один, пример два, пример три).

В этих случаях ничего не остается, как согласиться с их аргументами, потому что они основаны на фактах.

Но стоит отметить, что во всех этих случаях опровергаются только фейки со стороны украинских или проукраинских СМИ и Telegram-каналов. Что создает четкое ощущение, что информационной войной занимается лишь одна сторона, что, конечно, неправда.

Он сказал - они сказали

Еще иногда встречается вот такой любопытный паттерн. "Война с фейками" называет враньем то, что сообщает украинская сторона, и в качестве доказательства этого приводит слова равноценного источника с российской стороны.

Вот лишь несколько примеров.

Чтобы опровергнуть информацию одного Telegram-канала, "Война с фейками" просто ссылается на другой Telegram-канал. Почему они верят одной стороне, а не верят другой - не объясняется. На всякий случай - и тот, и другой канал показали одни и те же фотографии с разными подписями.

Такая же история с крейсером "Москва".

Одни источники говорят о смерти части экипажа, другие - о том, что все были спасены. Почему "Война с фейками" верит именно одной стороне, а не другой - вопрос открытый.

Вот еще яркий пример, который сложно опровергнуть.

Оба скриншота в посте не показывают, что это за СМИ. И в очередной раз нет пояснения, почему одна точка зрения лучше другой.

Это классическая история "он сказал - они сказали". Если мы хотим быть искренне объективными, то Telegram-канал "Старше Эдды" ничем не лучше Telegram-канала "Униан". А заявления Минобороны России нужно воспринимать с таким же скепсисом, как и заявления ВСУ. Но "Война с фейками" всегда встает только на одну сторону - пророссийскую.

И следующие три кейса показывают это наиболее ярко.

Буча

По поводу Бучи "Война с фейками" написала сразу два больших разбора, давайте их и рассмотрим, не размениваясь на отдельные Telegram-посты.

Первый текст написан 3 апреля, в тот же день, когда о Буче и заговорили мировые СМИ.

Первый аргумент - "временной лаг". Российские войска вышли из Бучи 31 марта, а первые сообщения о трупах стали доступны общественности лишь 2 апреля. Что в целом ничего не доказывает. Вряд ли украинская армия бегом вошла в город, заход был постепенным. Ну и тем более вряд ли первые же наступающие несли с собой телефоны и фотоаппараты. Ну и отдельно отмечу, что первые видео появились все-таки 1 апреля, например, здесь.

А советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил "Медузе", что еще 3 апреля Буча "не считалась зоной, свободной от боевых действий".

Второй аргумент - "движение" тел. Как известно, подозрение вызывают два тела. И по поводу первого "Война с фейками" признает свою ошибку (за что им, конечно, плюсик) - это было не движение тела, а просто грязь на стекле. По поводу второго они продолжают утверждать, что дефекты стекла не объясняют движения тела.

Но ведь тело и не двигается. Любой, кто смотрел в правое боковое стекло с позиции пассажира, знает, как деформируется изображение ближе к краю стекла. Тело не двигается, а просто "распрямляется" его отражение.

Дополнительно звучит прекрасная фраза "Тела на дороге российские военные точно бы не оставили". Почему точно бы не оставили? Голословное утверждение.

Третий аргумент - видео из Бучи без трупов, снятые украинцами. Сразу возникает вопрос - "И?". Эти ролики (общей продолжительностью лишь около 3 минут) лишь доказывают, что на этих конкретно улицах нет трупов.

Четвертый аргумент - повязки. Якобы белые повязки - это знак сотрудничества с российскими войсками, а значит, убийцами являются украинские солдаты. Надо ли говорить, что никто не может с уверенностью заявить, кто именно и с какой целью повязывал ленточки на руки людям. Да и сама система распределения людей по цвету ленточек никем не подтверждалась официально.

Пятый аргумент - мэр Бучи Анатолий Федорук на видео говорит, что Буча была свободна от российских войск еще 31 марта. И это правда. Вот только это видео стало распространяться лишь 1 апреля, вероятно, именно тогда он и снял это видео. А первые свидетельства о телах стали появляться всего через несколько часов. А не "двое суток спустя", как пишет "Война с фейками".

Второй текст написан 5 апреля и в основном посвящен снимкам со спутника компании Maxar. И "Война с фейками" уверяет, что "ни один спутник компании не делал съемки над Бучей 19 марта - только 28 февраля и 18 (GE01), 21 (WV02) и 31 (WV03) марта".

Но "Война с фейками" забыла о такой вещи, как часовые пояса и смена дат. Так что в США фотография дат вполне может кодироваться 18 марта, тогда как в Буче уже наступило 19 марта.

После чего идет ссылка на Telegram-канал "Рыбарь", согласно которому тени на фото со спутника соответствуют 11:30 по Киеву, а спутник пролетел над Бучей в 9:09.

Вот только время спутника определяется по Гринвичу, что четко видно на скриншоте, который приводит "Рыбарь".

Скриншот с информацией о позиции спутников ФОТО: Telegram-канал "Рыбарь"

Белым по черному - UTC. То есть Гринвич ФОТО: Telegram-канал "Рыбарь"

А 9:09 по Гринвичу - это 11:09 по Киеву. Там уже разница в положении теней не настолько большая, особенно учитывая низкое качество фото со спутника, которое приводит "Рыбарь".

Дальше "Война с фейками" обсуждает состояние трупов, но объективного заключения об этом лишь по фотографиям сделать невозможно.

Все это я пишу не для того, чтобы доказать, что резню в Буче устроили именно российские солдаты. Лишь показываю, что доказательства виновности украинской стороны, приведенные "Войной с фейками", не являются очевидным доказательством. И опять же - если посты проукраинских Telegram-каналов "Война с фейками" проверяет со всей доступной им дотошностью, то посты пророссийских Telegram-каналов (вроде "Рыбаря") принимаются на веру.

Краматорск

Продолжим новостью о ракетном ударе по Краматорску. Долго я здесь останавливаться не буду. Но отмечу пару интересных моментов.

Вот здесь "Война с фейками" заверяет, что "российские войска не используют "Точку-У" с 2019 года".

Но уже через пару часов оказывается, что "опубликованные в соцсетях фотографии пусковых установок "Точка-У" были сделаны в феврале, во время российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022". Никакого отношения к технике, участвующей в специальной военной операции, это не имеет".

Единственный вариант, при котором эти два утверждения не противоречат друг другу, это если "Точка-У" находится на вооружении в Беларуси. Но Беларусь поддерживает Россию, так что вероятность того, что белорусы могли одолжить свое вооружение, мягко говоря, выше нулевой.

Этот пример я опять-таки опубликовал не для того, чтобы спорить о том, кто пустил ракету в Краматорск. Но показательно, что Telegram-канал "Война с фейками" публикует информацию, которую сам же потом и опровергает.

Белгород

19 апреля прошло под эгидой обстрела Белгородской области. Сначала российские СМИ сообщили о том, что войска Украины обстреляли село Головчино в Белгородской области. Об этом, в частности, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

После чего украинские СМИ заявили, что это фейк. "Война с фейками" пытается доказать, что именно украинские силы атаковали Головчино.

Какие же аргументы использует "Война с фейками".

Во-первых, ссылка на уже упомянутого Гладкова. Тут все чисто, он действительно так заявил.

Во-вторых, фотографии военкора "Комсомольской правды" Александра Коца. Тут сложно подтвердить, где и когда были сделаны эти снимки, и уж точно они не являются доказательством того, кто именно атаковал эти сооружения.

После чего "Война с фейками" вспоминает другие атаки ВСУ по Белгородской области: приграничные села, железнодорожные пути и белгородская нефтебаза.

Тут, признаюсь, сложно. С одной стороны, если говорить строго, то даже если Украина раньше обстреливала Белгородскую область, это напрямую не доказывает правдивость конкретно этого случая. С другой, это бы показывало определенную последовательность в действиях ВСУ.

Проблема в том, что Украина не признала ни одной атаки на территории Белгородской области. Даже в случае нефтебазы. "Война с фейками" утверждает, что "этот факт подтвердила украинская сторона", вот только ссылаются они на экс-советника главы Минобороны Украины Юрия Бутусова. Ключевое здесь - "экс".

Бутусов перестал быть советником еще в 2021 году и сейчас высказывает лишь свое мнение, а не официальную позицию Украины.

В итоге вся ситуация с Белгородом становится очередным "он сказал - они сказали". И говорить, что здесь "правда", а что "фейк", я бы лично не решился. Особенно учитывая, что пост в Telegram был опубликован всего через несколько часов после атаки.

Другие темы

Здесь я добавлю еще несколько красок, которые слишком малы для отдельных тем, но помогают еще лучше понять цели и мотивы "Войны с фейками".

Во-первых, кроме разбора собственно фейков, на канале еще вылетают цитаты и цифры дня. Как вы можете догадаться, все они направлены исключительно на то, чтобы показать мощь России и правомерность происходящего в Украине.

Вот оказывается, что республиканцы не любят Байдена.

Вот китайский политик критикует политику НАТО.

И мои любимые примеры. Во-первых, цитата министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Тут как бы напрашивается вопрос - разве не этим занимались украинцы до войны? Но ладно, оставим. Просто отметим, что в "Войне с фейками" нет цитат, в которых действия России осуждаются.

"Война с фейками", кстати, не дает источников цитат и чисел. Но на прямой лжи я их поймать не смог, все, что я перепроверял, оказывалось правдой. Кроме вот этой "цифры дня".

Не правда ли, создается впечатление, что в Австрии наступила тотальная цензура. Если ты из России - у тебя нет голоса! Вот только на самом деле штрафуют лишь за репост запрещенных в Австрии Russia Today и Sputnik. А запрещены они из-за того, что являются инструментом пропаганды России.

Здесь мы можем, конечно, спорить о том, насколько это демократично и справедливо - запрещать вещать СМИ с другим мнением (ну, например, "Эху Москвы" или "Дождю"). Но "Война с фейками" своей картинкой создает куда более страшную картину, чем та, которая есть на самом деле.

Вывод

"Война с фейками" - это инструмент пропаганды. Все фейки, которые "препарируют" в этом канале, идут со стороны Украины. Ни разу "Война с фейками" не написала что-то про Соловьева или Михалкова. Не слышны их вопросы к публикациям РИА "Новости", репортажам "Россия 24" или вбросам пророссийских Telegram-каналов.

Более того, даже к одним и тем же западным источникам относятся по-разному в зависимости от того, что нужно доказать или опровергнуть.

Показательный пример - статья The New York Times про использование украинской стороной кассетных вооружений стала одним из аргументов в пользу того, что украинские военные использовали их при обстреле села Головчино Белгородской области (хотя, как я указывал выше, сам факт того, что обстрелы были совершены именно войсками Украины, еще нужно доказать).

Зато статья тех же The New York Times о событиях в Буче подверглась нападкам за то, что представители НАТО "не торопятся ее комментировать".

Тут вопрос не в том, что одному СМИ нужно всегда верить. Но тогда, будьте добры, проверяйте и те статьи, которые поддерживают вашу точку зрения.

Впрочем, как я писал выше, в "Войне с фейками" действительно попадаются опровержения того, что пишется в проукраинских СМИ и Telegram-каналах.

Так что в отличие от Соловьева и Михалкова "Войну с фейками" намного сложнее подловить на откровенной лжи и дезинформации. Более того, скажу прямо, они действительно неплохо проверяют информацию в тех случаях, когда украинская сторона откровенно лжет или ошибается.

Но как только речь заходит о том, что на данный момент сложно оценить однозначно и о чем пока нет достоверных доказательств - Буча, Краматорск, Белгородская область - "Война с фейками" занимается не составлением объективной картины, а конкретной пропагандой пророссийской точки зрения.