С 1 сентября некоторым родителям в Риге, возможно, придется доплачивать за школьные обеды

В целях обеспечения непрерывности услуг общественного питания в рижских учебных заведениях в условиях быстрого роста цен на продукты и увеличения других связанных с этим расходов Рижское самоуправление повысит плату за питание в столичных учебных заведениях с 1,42 евро до 2 евро в день в школах и с 2,77 до 4 евро в день в учреждениях дошкольного образования. Об этом договорились образующие Рижскую думу коалиции партии "За!/Прогрессивные", "Новое единство", фракция "Национальное объединение VL-TB/LNNK, Ассоциация регионов Латвии" и "Для развития Латвии".

Для кого останется бесплатным?

Бесплатные обеды сохранятся:

для учащихся 1-4-х классов,

учащихся из многодетных, нуждающихся и малообеспеченных семей.

Родители учеников 5-12-х классов должны будут оплатить 50% стоимости питания, или 1 евро. В свою очередь, в дошкольных образовательных учреждениях за трехразовое питание детей - завтрак, обед и полдник - муниципалитет и родители будут совместно платить по 2 евро в день.

Марис Крастиньш, директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, пояснил, что в настоящее время из бюджета самоуправления на бесплатные обеды выделено 21,6 млн евро, в том числе 11,8 млн для учащихся 1-12-х классов и 9,8 млн для воспитанников детских садов. На оплату труда работников кухни в дошкольных образовательных учреждениях необходимо 3,9 млн евро. Государственное софинансирование для учащихся 1-4-х классов в Риге составляет 3,5 миллиона евро. Крастиньш отметил, что для обеспечения бесплатными обедами всех детей и школьникв в следующем году из городского бюджета потребуется 16,9 млн евро.

Ожидается, что изменения будут приняты на заседании Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы и вступят в силу 1 сентября.

Компании по питанию давно подчеркивают, что с существующим финансированием невозможно обеспечивать питанием вообще, не говоря уже о качественном и соответствующем требованиям. Поэтому и Рижская дума, и самоуправления Пририжья обратились к правительству с письмами, в которых просят об увеличении финансирования услуг общественного питания в учебных заведениях. Это нужно сделать немедленно, поэтому самоуправление в ближайшее время примет решение об увеличении финансирования, покрыв его частично за счет средств самоуправления, а частично за счет родительских доплат, заранее предупредила Рижская дума.

Планируется, что сооплату будут администрировать кейтеринговые компании, которые в результате закупки получат право оказывать услуги общественного питания в образовательных учреждениях. Гунтис Бредовскис, член правления Латвийской ассоциации предприятий общественного питания, подчеркнул, что обстоятельства из-за военной ситуации и экономических санкций значительно изменились, а рост затрат достиг беспрецедентных темпов и непредсказуемого объема. Следовательно, предприятиям общепита приходится заниматься вопросом о продолжении своей деятельности. То, что Рижское самоуправление ищет в этой ситуации соответствующие решения - очень позитивный факт, сказал Бредовскис.

Как сообщалось, и Рига, и самоуправления, входящие в ассоциацию Rīgas metropole, ранее обращались к правительству по поводу кризисной ситуации в сфере предоставления услуг общественного питания в учебных заведениях. Местные власти призвали к немедленному принятию соответствующих мер на национальном уровне для увеличения суммы государственного целевого гранта в соответствии с возросшими расходами.

TVNET сообщал, что Министерство образования и науки (IZM) в этом году не планирует выделять дополнительное финансирование на оплату дорожающего школьного питания.

Министерство оценивает инициативу Латвийской ассоциации предприятий общественного питания (LĒA) и Ассоциации преподавателей учебных заведений (IIĒA); однако, учитывая ограниченность средств госбюджетной программы "Дотация на обеспечение бесплатными обедами учащихся 1-4-х классов", дополнительных средств на эти цели в настоящее время не предусмотрено.

В IZM поясняют, что дальнейшие варианты поддержки будут рассмотрены в процессе подготовки бюджета на следующий год.