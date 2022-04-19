В прокуратуре раскрыли, какую информацию Адамсонс передавал бывшему сотруднику КГБ

Во вторник суд Видземского предместья Риги планировал начать рассмотрение уголовного дела Адамсонса, по которому также обвиняется Геннадий Силонов, гражданин России, в свое время работавший в Комитете госбезопасности и проживавший в Латвии.

Однако рассмотрение дела не состоялось, поскольку, по словам адвоката Михаила Черноусова, Адамсонс госпитализирован и во вторник или среду ему должны сделать операцию. С другой стороны, из-за ограничений, связанных с пандемией, защита Силонова не имела возможности ознакомиться со всеми материалами 23 томов дела. Слушание теперь назначено на 16 мая, и суд запросит у больницы информацию о состоянии здоровья Адамсонса.

Прокурор Юрис Лочмелис заявил журналистам перед заседанием, что по делу имеется достаточно доказательств вины обоих подсудимых по предъявленным им обвинениям. Хотя суд планирует рассмотреть дело в приоритетном порядке, продолжительность судебного разбирательства будет зависеть от отношения ответчиков к своим обязанностям.

Предъявленное обвинение гласит, что в течение длительного времени происходили встречи Адамсонса с Силоновым. Первые контакты были по крайней мере в 2015 году.

Всего правоохранители зафиксировали более 100 встреч. В ходе встреч депутат предоставлял информацию Силонову в устной и письменной форме. Депутат также отправлял информацию по электронной почте.

Часть информации, предоставленной Адамсонсом, была общедоступной, а часть была получена из закрытых источников.

В основном предоставлялась информация оперативного характера, а именно об уголовных процессах. Обвинение выяснило, что передавалась информация о контрабанде сигарет и организованной преступности. По словам Лочмелиса, разглашая эту информацию, депутат фактически препятствовал работе СГБ и KNAB.

В качестве депутата Сейма Адамсонс также получал служебную информацию о размещении вооруженных сил НАТО на территории Латвии. Другая информация, полученная им при работе в Сейме, была в свободном доступе.

В обвинении нет прямых доказательств того, что Силонов передавал информацию, полученную от депутата, российским спецслужбам, но информация была "сгруппирована".

"Адамсонс рассказывал все, что знал. Он был полностью готов рассказать все и был заинтересован в том, чтобы его пригласили в гости в Россию к начальникам Силонова. Я не знаю, что они там обсуждали, но здесь, в Латвии, он рассказывал все, что могло заинтересовать Силонова и иностранные спецслужбы", - заявил прокурор.

По мнению прокурора, Адамсонс получал вознаграждение за переданную информацию - деньги переводились на его счет. Однако в обвинительном заключении не указывается точная сумма, которую получил депутат.

В кратком комментарии адвокат Силонова Имма Янсоне заявила, что клиент отрицает свою вину в шпионаже, но действительно контактировал с депутатом. Адвокат Черноусов не стал давать комментарии журналистам.

Как сообщалось, Адамсонс был арестован СГБ по подозрению в шпионаже летом 2021 года. После ареста суд заключил политика под стражу. 5 января после внесения залога в размере 30 000 евро Адамсонс был освобожден из тюрьмы.

Адамсон обвиняется по трем статьям Уголовного закона - шпионаж, мелкое мошенничество и приобретение и хранение огнестрельного оружия без разрешения.