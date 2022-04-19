Вт, 19.04.2022
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Комиссия в окончательном чтении поддержала поправки о лишении гражданства Латвии

Паспорт гражданина Латвии. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник в окончательном чтении поддержала объявленные срочными поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие, что гражданства Латвии можно будет лишать лиц, поддерживающих военные преступления или иные международно осуждаемые преступления против другого демократического государства, сообщает агентство LETA.

Лишать гражданства можно будет только в том случае,

если человек не становится лицом без подданства, то есть лишены его могут быть только лица с двойным гражданством, но не те, у кого гражданство Латвии единственное.

Планируется, что гражданства Латвии смогут лишать лиц, оказавших значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим субъектам, совершившим деяния, в том числе преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю.

Редакция поправок, предложенная Минюстом, также предусматривает, что гражданство может быть аннулировано, если человек сам участвовал в такой деятельности.

Предусматривается, что поддержка военных преступлений и участие в соответствующих мероприятиях должны быть установлены заключением органов госбезопасности.

Предложение Министерства иностранных дел предусматривает, что решение о лишении гражданства будет принимать Административный районный суд, а обжаловать его можно в Верховном суде.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Изменения еще должен рассмотреть Сейм во втором чтении.

Данный вопрос стал актуальным после вторжения России в Украину 24 февраля. Принятие таких поправок дало бы государству основания рассматривать вопрос о лишении гражданства российского миллиардера Петра Авена.

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