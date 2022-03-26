Петр Авен: "Я не понимаю, как выжить"

"Могу ли я позволить себе уборщицу или водителя? Сам я не вожу", - заявил совладелец корпорации "Альфа-Групп", предположив, что за руль может сесть его падчерица.

"Мы не понимаем, как выжить", — сказал Авен, который в настоящее время живет в Лондоне.

Банкир владеет двухэтажной квартирой в престижном лондонском районе, а также особняком на окраине. Его имущественные права, банковские счета и активы заморожены из-за санкций.

По данным газеты Financial Times, Авена могут выслать из Британии в течение 20 дней, но олигарх, имеющий российское и латвийское гражданство и действующую визу США, хочет остаться в стране.

Авен признал, что, если он покинет Великобританию, "у него не будет шансов вернуться" назад.

После включения миллиардера в санкционный список, Авен вышел из совета директоров Альфа-Банка и из группы Genesis Philanthropy Group

Авен и его деловой партнер Михаил Фридман обещают оспорить санкции, поскольку они являются необоснованными и "вредят" их сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.