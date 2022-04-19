Подробности убийства на Югле: подозреваемый и жертва не были знакомы

Преступление было совершено 13 апреля напротив дома номер 9 по улице Силциема. Стражи порядка сначала обошли с распечатанной фотографией подозреваемого ближайшие дома, но, судя по сообщению Госполиции в соцсетях спустя полторы недели после преступления, информацию о местонахождении разыскиваемого мужчины стражам порядка найти не удалось.
Спустя несколько часов после публикации стражи порядка сообщили, что благодаря предоставленной жителями информации Госполиции удалось установить и задержать мужчину. Подозреваемому 21 год, ранее он судим не был.
Как передаче рассказала местная жительница Людмила, погибшего знала ее соседка, которая описала его как не очень милого человека.
"Она не видела всего этого. Она просто рассказала, что этот человек три года назад был освобожден. И все его не сильно любили. Был якобы очень злым и скупым. И он все время кого-то боялся, так как сказал, что кто-то должен выйти из тюрьмы. Такая была история. Якобы кто-то вышел и ему отомстил. Это было по его словам, как рассказала та женщина", - поделилась информацией с Degpunktā Людмила.
По информации стражей порядка, подозреваемый не был знаком с погибшим, возможно, преступление было совершено во время ссоры. Однако точные обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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