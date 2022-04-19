Подробности убийства на Югле: подозреваемый и жертва не были знакомы

"Она не видела всего этого. Она просто рассказала, что этот человек три года назад был освобожден. И все его не сильно любили. Был якобы очень злым и скупым. И он все время кого-то боялся, так как сказал, что кто-то должен выйти из тюрьмы. Такая была история. Якобы кто-то вышел и ему отомстил. Это было по его словам, как рассказала та женщина", - поделилась информацией с Degpunktā Людмила.